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14:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Массово прививать россиян от коронавируса могут начать уже осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью 2020 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это произойдет в случае успешного испытания вакцины против SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19).

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Источник: РИА "Новости"

«Работа над вакциной идет полным ходом, мы ждем результатов. По словам специалистов, в случае успехов уже осенью мы начнем массовую вакцинацию», — сказал господин Чернышенко на брифинге в правительстве во вторник (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург предположил, что вакцинация может занять около девяти месяцев. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что клинические испытания вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум» начнутся в июне. В Минобороны сегодня также рассказали о разработке вакцины «с участием военных специалистов». Для ее тестирования отобраны 50 военнослужащих-добровольцев.

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