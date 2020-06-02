Массово прививать россиян от коронавируса могут начать уже осенью

«Работа над вакциной идет полным ходом, мы ждем результатов. По словам специалистов, в случае успехов уже осенью мы начнем массовую вакцинацию», — сказал господин Чернышенко на брифинге в правительстве во вторник (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург предположил, что вакцинация может занять около девяти месяцев. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что клинические испытания вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум» начнутся в июне. В Минобороны сегодня также рассказали о разработке вакцины «с участием военных специалистов». Для ее тестирования отобраны 50