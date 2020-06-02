15:14 (мск), источник: РИА Новости
Выяснилось, что сейчас происходит на курортах Египта
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, что сейчас происходит на курортах Египта, сообщает АТОР.
Власти разрешили гостиницам начать работать с 15 мая, но только при наличии «сертификата здоровья» и максимальной загрузке в 25 процентов.
Границы страны закрыты, туркомпании делают ставку на внутренний рынок, чтобы, в том числе, отработать все протоколы безопасности для возвращения иностранных гостей.
По данным египетских СМИ, из 172 отелей страны, которые пожелали пройти «антивирусную» сертификацию, это удалось сделать только 72 объектам. В последние две недели, как и ожидалось, они работали с минимальной загрузкой — она даже не достигала установленных правительством лимитов.
На курортах Южного Синая это показатель составлял восемь процентов, в туристической зоне Хургады — 13 процентов. Но избежать заражения гостей все же не удалось.
Спустя неделю после возобновления работы красноморских курортов, в одном из отелей
В тот момент в 42 гостиницах курорта проживали около двух тысяч местных туристов. Губернатор отрицает случаи заражения других постояльцев и сотрудников, как и отдыхающих в других отелях, с которыми заболевшая женщина могла пересекаться на пляже.
Согласно «сертификатам здоровья», в египетских отелях не допускается открытый буфет. Гостиницам, которые
По сообщению египетских СМИ, на курорте вспыхнули своего рода «голодные бунты»: отдыхающие потребовали вернуть «шведский стол». Несколько сотен человек даже подали жалобы губернатору, рассказывая о «скудности» предоставляемого им комплексного питания.
Было найдено компромиссное решение: туристы, которым не хватает подаваемых порций блюд в рамках комплексного меню, могут обращаться за добавкой.