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15:14 (мск), источник: РИА Новости

Выяснилось, что сейчас происходит на курортах Египта

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, что сейчас происходит на курортах Египта, сообщает АТОР.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 02.06
Инфицировано423 731+8 863
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
20.052.06
Скончалось5 037+182
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
20.052.06
Выздоровело186 985+11 108
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
20.052.06
Инфицировано6 294 222+100 674
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
20.052.06
Скончалось376 077+3 598
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
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3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
20.052.06
Выздоровело2 711 241+54 974
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
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29.05
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30.05
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20.052.06
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Источник: AP 2020

Власти разрешили гостиницам начать работать с 15 мая, но только при наличии «сертификата здоровья» и максимальной загрузке в 25 процентов.

Час разочарований
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Границы страны закрыты, туркомпании делают ставку на внутренний рынок, чтобы, в том числе, отработать все протоколы безопасности для возвращения иностранных гостей.

По данным египетских СМИ, из 172 отелей страны, которые пожелали пройти «антивирусную» сертификацию, это удалось сделать только 72 объектам. В последние две недели, как и ожидалось, они работали с минимальной загрузкой — она даже не достигала установленных правительством лимитов.

На курортах Южного Синая это показатель составлял восемь процентов, в туристической зоне Хургады — 13 процентов. Но избежать заражения гостей все же не удалось.

Коронавируса избежать не удалось

Спустя неделю после возобновления работы красноморских курортов, в одном из отелей Эль-Гуны у местного туриста обнаружен коронавирус. Как заявил губернатор провинции Красного моря Амр Ханафи, его нашли у женщины, которая проживала в отеле несколько дней. По словам чиновника, инфекцию «поймали» с помощью тепловизора на входе в отель — у женщины был жар.

В тот момент в 42 гостиницах курорта проживали около двух тысяч местных туристов. Губернатор отрицает случаи заражения других постояльцев и сотрудников, как и отдыхающих в других отелях, с которыми заболевшая женщина могла пересекаться на пляже.

«Голодные бунты» в отелях Хургады

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Согласно «сертификатам здоровья», в египетских отелях не допускается открытый буфет. Гостиницам, которые по-прежнему заявляют, что работают по системе All Inclusive, рекомендовано организовать комплексную подачу блюд. Однако некоторые отели в Хургаде решили на первом этапе минимизировать расходы на питание.

По сообщению египетских СМИ, на курорте вспыхнули своего рода «голодные бунты»: отдыхающие потребовали вернуть «шведский стол». Несколько сотен человек даже подали жалобы губернатору, рассказывая о «скудности» предоставляемого им комплексного питания.

Было найдено компромиссное решение: туристы, которым не хватает подаваемых порций блюд в рамках комплексного меню, могут обращаться за добавкой.

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