Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
10Бремя чудес: как изменился мир после карантина
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Модель потратила 200 тысяч долларов, чтобы стать похожей на Кардашьян

Но своей цели она пока не достигла.

Бразильская модель Нати Кихара прославилась еще несколько лет. Она является популярной моделью мужских журналов (в том числе Playboy), активно снимается в рекламе и представляет разные косметические бренды. Однако сама Кихара до сих пор сомневается в собственной красоте и регулярно совершенствует свою внешность с помощью пластической хирургии и косметических процедур.

Во время загрузки произошла ошибка.

У модели есть четкая цель — она мечтает быть похожей на Кортни Кардашьян — старшую сестру Ким. Журналистам The Sun Нати рассказала, что поклонники и знакомые часто сравнивают ее с американской звездой, и ей такие сравнения льстят.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нати считает старшую Кардашьян идеальной женщиной во всех отношениях. Ее внешность она считает эталоном, а кроме того, бразильянка восхищается ее материнскими и деловыми качествами и благотворительной работой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кихара уже потратила более 200 тысяч долларов на пластические операции и косметические процедуры, чтобы приблизиться к своему идеалу. В ближайшее время она также планирует провести серьезную операцию и уверяет, что даже пандемия коронавируса ее не остановит.

К настоящему моменту Нати перенесла пять хирургических вмешательств, среди которых увеличение груди, ринопластика, подтяжка бровей и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Модель утверждает, что ей еще много предстоит сделать, чтобы стать копией старшей Кардашьян, но она не собирается останавливаться, ведь новая внешность положительно повлияла и на ее личную жизнь. Сейчас Кихара сама воспитывает 9-летнего сына, так что устройство личной жизни для нее очень важный вопрос.

Во время загрузки произошла ошибка.
Кортни Кардашьян

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Мишустин назвал стоимость плана по восстановлению экономики
Владелец русского ресторана в США защитил его от протестующих
Массово прививать россиян от коронавируса могут начать осенью
Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду
Как теперь уберечь пенсию от списания судебными приставами
Михаил Зеленский рассказал о планах после самоизоляции (видео)
ЦИК одобрил изменения в проведении голосования по поправкам
Здоровье
Как карантинный образ жизни влияет на вашу печень И как ее защитить.
Hi-Tech
Зачем заклеивают номер на обратной стороне банковской карты Есть ли в этом смысл?
Горячие темы на Авто
Кто куда? Зачем? Почем? 326
Культурный человек. 256
Отношения и брак 178
Ночная тема... 162
Кино
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19 Артист раскрыл причину, по которой пропал из шоу «Звезды сошлись»
Новости партнеров
Конституция поставит точку в спорах о полномочиях между властями
Хватит врать о России
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Дополнения и поправки к Конституции: что ты об этом знаешь, пройди опрос
Популярные темы на «Детях»
Как просидеть всю беременность на больничных? 380
Выходных дней все больше. Как вам? 290
Вселенная индейцев – 4 239
Как дела в Санкт-Петербурге? 156
Леди
Бывший муж Ирины Горбачевой сознался в изменах Григорий Калинин отреагировал на интервью экс-супруги.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь