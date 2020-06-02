14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Модель потратила 200 тысяч долларов, чтобы стать похожей на Кардашьян
Но своей цели она пока не достигла.
Бразильская модель Нати Кихара прославилась еще несколько лет. Она является популярной моделью мужских журналов (в том числе Playboy), активно снимается в рекламе и представляет разные косметические бренды. Однако сама Кихара до сих пор сомневается в собственной красоте и регулярно совершенствует свою внешность с помощью пластической хирургии и косметических процедур.
У модели есть четкая цель — она мечтает быть похожей на Кортни Кардашьян — старшую сестру Ким. Журналистам The Sun Нати рассказала, что поклонники и знакомые часто сравнивают ее с американской звездой, и ей такие сравнения льстят.
Нати считает старшую Кардашьян идеальной женщиной во всех отношениях. Ее внешность она считает эталоном, а кроме того, бразильянка восхищается ее материнскими и деловыми качествами и благотворительной работой.
Кихара уже потратила более 200 тысяч долларов на пластические операции и косметические процедуры, чтобы приблизиться к своему идеалу. В ближайшее время она также планирует провести серьезную операцию и уверяет, что даже пандемия коронавируса ее не остановит.
К настоящему моменту Нати перенесла пять хирургических вмешательств, среди которых увеличение груди, ринопластика, подтяжка бровей и другие.
Модель утверждает, что ей еще много предстоит сделать, чтобы стать копией старшей Кардашьян, но она не собирается останавливаться, ведь новая внешность положительно повлияла и на ее личную жизнь. Сейчас Кихара сама воспитывает 9-летнего сына, так что устройство личной жизни для нее очень важный вопрос.
Екатерина Гура