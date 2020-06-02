15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В старом дневнике нашли возможный адрес сокровищ нацистов
Однако подлинность источника еще нужно подтвердить.
Недавно обнаруженный дневник немецкого офицера времен Второй мировой войны описывает 11 возможных мест хранения сокровищ нацистов.
О документе стало известно совсем недавно, сообщает польское издание The First News. Около 75 лет дневник хранился масонской ложей в немецком городе Кведлинбург. В 2019 году члены ложи передали его в
Согласно записям, дневник вел офицер СС под псевдонимом Михаэлис. Он распоряжался немецким транспортом на
Михаэлис перечисляет 11 мест, где нацисты скрывали золото, драгоценности, картины и другие артефакты. Одно из таких мест — заброшенный колодец под дворцом Хохбергов в деревне Розтока на
Польское министерство отмечает, что Нижняя Силезия, в которой расположен замок, изобиловала пещерами, подземельями и шахтами. Во времена Второй мировой войны нацисты действительно скрывали в этом регионе немало «добычи».
Хозяева замка планируют провести реставрационные работы, чтобы спасти пришедшее в упадок здание. О возможных планах по поиску колодца они пока не сообщают.
Анна Лысенко