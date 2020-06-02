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15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В старом дневнике нашли возможный адрес сокровищ нацистов

Однако подлинность источника еще нужно подтвердить.

Источник: AP 2020

Недавно обнаруженный дневник немецкого офицера времен Второй мировой войны описывает 11 возможных мест хранения сокровищ нацистов.

О документе стало известно совсем недавно, сообщает польское издание The First News. Около 75 лет дневник хранился масонской ложей в немецком городе Кведлинбург. В 2019 году члены ложи передали его в польско-немецкий фонд «Силезский мост».

Ряд экспертов подтвердили, что дневник действительно был написан во время Второй мировой войны. Но историки ждут окончательного вердикта по этому вопросу от Министерства культуры и национального наследия Польши.

Согласно записям, дневник вел офицер СС под псевдонимом Михаэлис. Он распоряжался немецким транспортом на юго-западе Польши. Михаэлис, как и многие другие представители офицерской элиты Германии, состоял в масонской ложе. Ему якобы стало известно о планах Генриха Гиммлера спрятать награбленные нацистами европейские сокровища. По приблизительным оценкам, речь идет о 28 тоннах золота.

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Дворец Хохбергов
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Михаэлис перечисляет 11 мест, где нацисты скрывали золото, драгоценности, картины и другие артефакты. Одно из таких мест — заброшенный колодец под дворцом Хохбергов в деревне Розтока на юго-западе Польши. Якобы здесь спрятано золото, поступившее из Рейхсбанка в польском городе Бреслау (ныне Вроцлав). Оно оценивается в миллиарды евро. К дневнику прилагалась карта, на которой отмечено местонахождение колодца. Вход в него, по словам Михаэлиса, был взорван самими нацистами для маскировки.

Польское министерство отмечает, что Нижняя Силезия, в которой расположен замок, изобиловала пещерами, подземельями и шахтами. Во времена Второй мировой войны нацисты действительно скрывали в этом регионе немало «добычи».

Хозяева замка планируют провести реставрационные работы, чтобы спасти пришедшее в упадок здание. О возможных планах по поиску колодца они пока не сообщают.

Анна Лысенко

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