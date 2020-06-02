16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Студент напечатал фотографии на водорослях
Креативный подход.
Американец Рассел Маркс научился печатать фотографии на водорослях, сообщает My Modern Met.
Маркс изучает неврологию в Вашингтонском университете. Однажды, работая в нейробиологической лаборатории, он обнаружил старую кинопленку. Расселу стало так любопытно, что он даже купил кинопроектор, чтобы ее посмотреть. Позже бабушка и дедушка отдали ему старый увеличитель. Так Маркс не на шутку увлекся аналоговой съемкой.
Однако проявлять пленку и печатать ее традиционным методом парню показалось скучным. И тут он вспомнил школьный урок биологии на тему фотосинтеза. Школьники вырезали трафареты с узорами и прикрепляли их к листьям растений. В местах, на которые сквозь дырочки узора попадал солнечный свет, вырабатывался крахмал. Затем листики «проявляли» с помощью раствора Люголя, и на них появлялся узор с трафарета.
Маркс решил использовать этот фокус для печати фотографии. Он стал пропускать солнечный свет сквозь фотопленку, проецируя его в чашу Петри с хлореллой. Темные участки на пленке почти не пропускали лучи, а светлые пропускали достаточно для фотосинтеза. В результате водоросли в течение примерно недели превращались в невероятно четкие фотопозитивы зеленого цвета.
По словам Маркса, такое хобби отлично помогает справиться со стрессом последнего года учебы.
Анна Лысенко