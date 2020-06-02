17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский художник «превращает» людей в роботов, монстров и живые картины
Удивительные оптические иллюзии.
Японский визажист, художник и гример с 16-летним стажем, работающий под псевдонимом Amazing JIRO, уже успел сделать себе громкое имя не только на родине, но и по всему миру.
Начав работать как визажист и
Кроме рабочих проектов, Amazing JIRO занимается творчеством и для души, создавая веселые или жуткие оптические иллюзии с помощью бодиарта. Своими работами японец делится с подписчиками в Instagram, которых уже насчитывается почти 150 тысяч.
Екатерина Гура