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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский художник «превращает» людей в роботов, монстров и живые картины

Удивительные оптические иллюзии.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Японский визажист, художник и гример с 16-летним стажем, работающий под псевдонимом Amazing JIRO, уже успел сделать себе громкое имя не только на родине, но и по всему миру.

Начав работать как визажист и боди-арт художник, он достиг такого мастерства, что его стали приглашать для работы в рекламные и музыкальные клипы и серьезное кино. В частности, он работал над созданием персонажей в таких фильмах, как «Годзилла: Возрождение» и «Обитель зла: Последняя глава».

Кроме рабочих проектов, Amazing JIRO занимается творчеством и для души, создавая веселые или жуткие оптические иллюзии с помощью бодиарта. Своими работами японец делится с подписчиками в Instagram, которых уже насчитывается почти 150 тысяч.

Екатерина Гура

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