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18:10 (мск), источник: ТАСС

Главврач Коммунарки считает, что поправки в конституцию повысят качество медпомощи

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Денис Проценко полагает, что весь накопленный ресурс здравоохранения будет сохранен.

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Источник: Агентство «Москва»

Поправка в Конституцию РФ о доступной и качественной медицинской помощи повысит уровень ответственности всех органов власти в этой сфере. Такое мнение высказал ТАСС главный врач медкомплекса в поселке Коммунарка в Новой Москве, где лечат заразившихся коронавирусом, Денис Проценко, комментируя назначение даты общероссийского голосования по поправкам в основной закон.

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По его словам, пандемия показала, насколько необходима доступная медицинская помощь, и что государство в силах ее обеспечить — оперативно были построены новые госпитали, перепрофилированы больницы, в разы увеличена обеспеченность средствами защиты и аппаратами ИВЛ.

«Что важно — весь этот накопленный ресурс здравоохранения будет сохранен. Его просто нельзя будет никуда деть, если мы закрепим обязанность обеспечивать людей доступной медпомощью в конституции. Не все это понимают, но крайне важно прописать в конституции общую ответственность за медицину всех органов власти: и федеральной, и региональной, и муниципальной», — сказал Проценко.

Он отметил, что перед решением об участии в голосовании надо задать себе простой вопрос: нужна хорошая медицина или нет? Если поправка будет внесена в конституцию, больниц, поликлиник и врачей будет больше, уверен Проценко. «Мы сегодня действительно отмечаем, что отношение к нам, врачам, меняется, и со стороны власти, и со стороны людей. Надеемся, что все больше молодых людей захотят работать в медицине», — сказал главврач.

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