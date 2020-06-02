17:21 (мск), источник: Авто Mail.ru
Автомобили во дворах частных домов не будут считаться брошенными
А вот за автохлам возле многоквартирных домов будут штрафовать на
В проекте обновленного КоАП сказано, что за брошенные во дворах автомобили будут штрафовать в размере до трех тысяч рублей. Об этом говорится в статье 16.10. «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств».
«Оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей», — сказано в документе.
«В проекте нового КоАП не говорится о штрафах за автохлам на территории частных домовладений, в своем дворе его хранить можно, если он “радует глаз”. Речь идет только об общественных пространствах, где разукомплектованная машина нарушает права и комфорт проживания других людей», — цитирует агентство Рукавишникову.
Разукомплектованным транспортным средством считается автомобиль, «у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство».
Автомобилисты, которые не могут ездить на работу во время «карантина», были вынуждены поставить свои машины на прикол во дворах жилых домов. Разбираемся, имеют ли право эвакуировать такие авто.