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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: шестое вымирание проходит рекордными темпами

За последнюю сотню лет вымерли более 400 видов позвоночных.

Источник: AP 2020

Нынешнее шестое вымирание флоры и фауны, существенную роль в котором играет человек, происходит намного быстрее, чем прогнозировалось.

К такому выводу пришли исследователи из Мексики и США в работе, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Ученые обнаружили, что за последние 100 лет вымерли более 400 видов позвоночных. При естественных условиях такое исчезновение видов заняло бы до 10 тысяч лет.

173 вида вымерли всего за 13 лет — с 2001 по 2014 год, рассказал CNN Херардо Себальос из Национального автономного университета Мексики. Это в 25 раз больше, чем можно было бы ожидать в ходе естественной эволюции.
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Как известно, в истории Земли произошло пять массовых вымираний, каждое из которых уничтожало от 70 до 95% видов растений, животных и микроорганизмов. Последнее из самых крупных вымираний, мел-палеогеновое, произошло 66 млн лет назад. Во время него исчезли нептичьи динозавры, морские завропсиды, летающие ящеры, аммониты, белемниты и многие водоросли.

Все массовые вымирания происходили из-за природных катаклизмов, таких как падение астероида или извержения множества вулканов одновременно. Однако шестое вымирание происходит по вине человека. «Это полностью наша вина», — говорит Херардо Себальос. Ситуация усугубляется еще и тем, что когда один вид в экосистеме исчезает, он разрушает всю экосистему и подталкивает к исчезновению другие виды.

Ожидается, что в конце этого года в Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), принятой под эгидой ООН в 1992 году, будут установлены новые глобальные цели для сохранения видов. Участниками этого международного договора являются 168 стран.

Анна Лысенко

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