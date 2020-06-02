18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: шестое вымирание проходит рекордными темпами
За последнюю сотню лет вымерли более 400 видов позвоночных.
Нынешнее шестое вымирание флоры и фауны, существенную роль в котором играет человек, происходит намного быстрее, чем прогнозировалось.
К такому выводу пришли исследователи из Мексики и США в работе, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Ученые обнаружили, что за последние 100 лет вымерли более 400 видов позвоночных. При естественных условиях такое исчезновение видов заняло бы до 10 тысяч лет.
Как известно, в истории Земли произошло пять массовых вымираний, каждое из которых уничтожало от 70 до 95% видов растений, животных и микроорганизмов. Последнее из самых крупных вымираний,
Все массовые вымирания происходили
Ожидается, что в конце этого года в Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), принятой под эгидой ООН в 1992 году, будут установлены новые глобальные цели для сохранения видов. Участниками этого международного договора являются 168 стран.
Анна Лысенко