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19:18 (мск), источник: ТАСС Наука

Коронавирус успешно размножился в клетках сердца

ТАСС, 2 июня. Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении. Предварительные результаты своей работы они опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

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«Мы показали, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может проникать как в отдельные кардиомиоциты, так и в две разных культуры сердечной ткани. То, что мы смогли выделить из зараженных клеток полноценные вирусные частицы, говорит о том, что вирус может размножаться в них. Патоген вызвал массовую гибель кардиомиоцитов и мешал им нормально сокращаться, то есть он представляет собой прямую угрозу для сердца», — пишут ученые.

С первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов.

Подобная особенность вируса, как предполагают сейчас ученые, может объяснять, почему многие заболевшие COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют обоняние и вкус. Кроме того, у них появляются проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Новая опасность для сердца

Наблюдая за тем, как вирус взаимодействовал с кардиомиоцитами — сердечными мускульными клетками, немецкие ученые под руководством профессора Франкфуртского университета имени Гёте Стефани Диммелер предположили, с чем могут быть связаны проблемы с работой сердца и сосудов при COVID-19.

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Как объясняют Диммелер и ее коллеги, ученых давно интересовало то, как именно вирус влияет на работу сердца: напрямую, заражая клетки сердечной мышцы, или же опосредованно, провоцируя воспаления и другие нарушения в работе организма, которые негативно влияют на работу кардиомиоцитов.

Они проверили обе эти гипотезы, заражая двумя разными штаммами SARS-CoV-2 как отдельные клетки сердца, так и искусственно выращенные образцы человеческой сердечной ткани. В прошлом многие биологи сомневались, что вирус может полноценно размножаться в них, так как кардиомиоциты практически не производят фермент TMPRSS2, который критически важен для SARS-CoV-2.

Опыты Диммелер и ее команды показали, что вирус умеет обходить подобные проблемы и использовать какие-то другие, пока неизвестные ученым биомолекулы сердечных клеток. По ходу эксперимента оба штамма вируса успешно проникли во все три типа культур клеток сердца, из-за чего те стали хуже работать и массово гибнуть.

Подобные результаты, как считают ученые, говорят о том, что вирус повреждает сердечную ткань напрямую.

Это нужно учитывать как при лечении носителей COVID-19, так и при изучении возможных долгосрочных последствий распространения вируса по популяции.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

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