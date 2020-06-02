Российскую вакцину от коронавируса можно будет принимать в виде кисломолочного продукта

Этот препарат создают ученые Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург), сказал он. Она относится к типу мукозальных вакцин, которые вводят в организм через рот, в виде аэрозолей или чуть более крупных капель. Как правило, антигены в таких препаратах заключены в микрокапсулы, что защищает их от пищеварительных ферментов.
«Мишенью для клонирования является ген, кодирующий S-белок коронавируса (шиповидный белок, или спайк-белок, с помощью которого SARS-CoV-2 заражает здоровые клетки, — прим. ТАСС). В результате ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта. На сегодняшний день проводятся доклинические испытания этой вакцины», — сказал Чехонин.
Сейчас в России разрабатывают девять различных вакцин, которые потенциально способны защитить организм человека от коронавируса нового типа.
Шесть из них разрабатывает государственный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», еще две — компания «Биокад» (одну из них — вместе с ИЭМ). Девятую вакцину создает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Испытания некоторых препаратов исследователи планируют начать уже в июне.