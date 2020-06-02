Лекарство от гепатита C защитило клетки мозга от коронавируса

Предварительные результаты опытов и возможности применения этого препарата ученые описали в статье, которую опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.
«Наши опыты с “муляжами” мозга показывают, что софосбувир полностью ликвидирует все те нарушения, которые появлялись в нервной ткани после проникновения вируса. Это говорит о том, что препарат может не только защитить взрослых от последствий проникновения вируса в мозг, но и помешать SARS-CoV-2 попасть из организма беременной женщины в ее плод», — пишут ученые.
Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает клетки не в только легких, но и в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также других органов.
Недавно медики из Германии и Франции выяснили, что коронавирус не может размножаться внутри клеток мозга, но при этом он способен вызывать их массовую гибель и ускорять нейродегенеративные болезни.
В ходе нового исследования группа нейрофизиологов и молекулярных биологов под руководством профессора Калифорнийского университета в
Изначально биологи создавали эти структуры для того, чтобы проверять лекарства от аутизма и других неврологических расстройств. Однако эпидемия COVID-19 заставила их изменить планы. Обрабатывая вирусом эти «муляжи» мозга, биологи изучали, как он взаимодействует с нейронами и проверяли, как различные противовирусные препараты мешали ему проникать в нервные клетки.
Вдобавок, ученые обнаружили, что софосбувир, лекарство от гепатита C, значительно снизило долю зараженных клеток и ликвидировало нарушения в работе нервных окончаний, которые порождал коронавирус.
Софосбувир, как предполагают ученые, может ликвидировать часть странных симптомов, которые испытывали многие носители коронавирусной инфекции, — в том числе энцефалопатию, галлюцинации и внезапные приступы эпилепсии. Кроме того, лекарство может защитить больных от потери вкуса и обоняния, одного из главных и первых симптомов развития коронавирусной инфекции.
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.