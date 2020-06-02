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19:48 (мск), источник: ТАСС Наука

Лекарство от гепатита C защитило клетки мозга от коронавируса

ТАСС, 1 июня. Американские молекулярные биологи защитили культуру клеток мозга от коронавируса нового типа с помощью одобренного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) лекарства для лечения гепатита C — софосбувира.

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Источник: Reuters

Предварительные результаты опытов и возможности применения этого препарата ученые описали в статье, которую опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

«Наши опыты с “муляжами” мозга показывают, что софосбувир полностью ликвидирует все те нарушения, которые появлялись в нервной ткани после проникновения вируса. Это говорит о том, что препарат может не только защитить взрослых от последствий проникновения вируса в мозг, но и помешать SARS-CoV-2 попасть из организма беременной женщины в ее плод», — пишут ученые.

Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает клетки не в только легких, но и в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также других органов.

Еще на первых этапах развития эпидемии китайские медики обнаружили намеки на то, что вирус может проникать в периферические нервные клетки и внутрь тканей мозга.

Недавно медики из Германии и Франции выяснили, что коронавирус не может размножаться внутри клеток мозга, но при этом он способен вызывать их массовую гибель и ускорять нейродегенеративные болезни.

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Защита мозга от вируса

В ходе нового исследования группа нейрофизиологов и молекулярных биологов под руководством профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Элисона Муотри наблюдала за тем, как коронавирус нового типа проникал в миниатюрные «муляжи» мозга, которые ученые вырастили из стволовых клеток. Благодаря этому исследователи выяснили, как защитить нервные клетки человека от подобных проблем.

Изначально биологи создавали эти структуры для того, чтобы проверять лекарства от аутизма и других неврологических расстройств. Однако эпидемия COVID-19 заставила их изменить планы. Обрабатывая вирусом эти «муляжи» мозга, биологи изучали, как он взаимодействует с нейронами и проверяли, как различные противовирусные препараты мешали ему проникать в нервные клетки.

Эти опыты подтвердили выводы их коллег: вирус действительно может проникать в клетки мозга и вызывать серьезные нарушения в его работе.
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Вдобавок, ученые обнаружили, что софосбувир, лекарство от гепатита C, значительно снизило долю зараженных клеток и ликвидировало нарушения в работе нервных окончаний, которые порождал коронавирус.

Софосбувир, как предполагают ученые, может ликвидировать часть странных симптомов, которые испытывали многие носители коронавирусной инфекции, — в том числе энцефалопатию, галлюцинации и внезапные приступы эпилепсии. Кроме того, лекарство может защитить больных от потери вкуса и обоняния, одного из главных и первых симптомов развития коронавирусной инфекции.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

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