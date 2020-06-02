Коронавирус COVID-19: главные события 2 июня

В России выявлено более 8500 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 8 863 заболевших с коронавирусом за последние сутки, приводит сайт стопкоронавирус.рф данные федерального оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 423 741. От коронавируса за сутки умерли 182 человека. Всего с начала пандемии в России было зафиксировано 5037 летальных исходов, связанных с COVID-19. За сутки выздоровели 11 108 больных с коронавирусом, 231 719 человек продолжают лечение.
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью 2020 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это произойдет в случае успешного испытания вакцины против SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19).
Кинотеатры начнут работать в середине июля, также заявил на брифинге вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В залах будет особая рассадка, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Музеи также смогут открыться в середине июля. Театры и концертные залы могут начать показывать представления осенью.
Мишустин представил план по восстановлению экономики
Владимир Путин обсудил с премьером Михаилом Мишустиным детали плана по восстановлению российской экономики от последствий пандемии коронавируса.
Всего документ содержит около 500 пунктов, стоимость его реализации — примерно пять триллионов рублей.
Как рассказал президенту Мишустин, план разбит на три этапа:
- До конца третьего квартала 2020 года ситуация должна стабилизироваться, нужно не допустить дальнейшего падения доходов людей.
- До второго квартала 2021 года планируется период восстановления — снижение безработицы, рост доходов до уровня 2019 года.
- Третий-четвертый квартал 2021 года — выход экономики на устойчивый рост.
Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%. Оценки института за этот год пессимистичнее ожиданий Минэкономразвития в 3,8%. Однако, согласно обоим прогнозам, в среднесрочной перспективе доходы населения выйдут в рост. Это обусловлено эффектом низкой базы и мерами господдержки.
В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Речь идет о лечении коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.
Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем «светящийся газ». До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать.
Андрей Говердовский директор ФЭИ
Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах
По данным ведомства, за последние полтора месяца объемы запасов средств индивидуальной защиты в регионах только росли. В частности, количество защитных костюмов выросло в 14,7 раз, масок — в 2,1 раза, а защитных очков — в 7,9 раз.
Михаил Зеленский: «Желаю всем терпения и не терять чувство юмора»
Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикуют рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.
Известный ведущий телеканалов «Россия-1» и «Россия-Культура» Михаил Зеленский записал небольшое видео, в котором призвал зрителей не терять чувства юмора и запастись терпением в условиях самоизоляции.
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Российскую вакцину от коронавируса можно будет принимать в виде кисломолочного продукта
Сейчас ученые ведут доклинические испытания препарата. Этот препарат создают ученые Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург). Средство относится к типу мукозальных вакцин, которые вводят в организм через рот, в виде аэрозолей или чуть более крупных капель. Как правило, антигены в таких препаратах заключены в микрокапсулы, что защищает их от пищеварительных ферментов.
РПЛ возобновится 19 июня первыми матчами 23-го тура
Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. В мае исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о возобновлении сезона начиная с 21 июня.