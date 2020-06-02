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21:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 2 июня

Число умерших от COVID-19 в России превысило 5000, массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью 2020 года, а кинотеатры и музеи в стране откроются в середине июля.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 02.06
Инфицировано423 731+8 863
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
20.052.06
Скончалось5 037+182
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
20.052.06
Выздоровело186 985+11 108
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
20.052.06
Инфицировано6 325 303+98 894
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
20.052.06
Скончалось377 460+3 577
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
20.052.06
Выздоровело2 727 679+55 974
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
20.052.06
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Источник: AP 2020

В России выявлено более 8500 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 8 863 заболевших с коронавирусом за последние сутки, приводит сайт стопкоронавирус.рф данные федерального оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 423 741. От коронавируса за сутки умерли 182 человека. Всего с начала пандемии в России было зафиксировано 5037 летальных исходов, связанных с COVID-19. За сутки выздоровели 11 108 больных с коронавирусом, 231 719 человек продолжают лечение.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью 2020 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это произойдет в случае успешного испытания вакцины против SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19).

Кинотеатры начнут работать в середине июля, также заявил на брифинге вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В залах будет особая рассадка, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Музеи также смогут открыться в середине июля. Театры и концертные залы могут начать показывать представления осенью.

Мишустин представил план по восстановлению экономики

Владимир Путин обсудил с премьером Михаилом Мишустиным детали плана по восстановлению российской экономики от последствий пандемии коронавируса.

Всего документ содержит около 500 пунктов, стоимость его реализации — примерно пять триллионов рублей.

Как рассказал президенту Мишустин, план разбит на три этапа:

  1. До конца третьего квартала 2020 года ситуация должна стабилизироваться, нужно не допустить дальнейшего падения доходов людей.
  2. До второго квартала 2021 года планируется период восстановления — снижение безработицы, рост доходов до уровня 2019 года.
  3. Третий-четвертый квартал 2021 года — выход экономики на устойчивый рост.
Источник: AP 2020

Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%. Оценки института за этот год пессимистичнее ожиданий Минэкономразвития в 3,8%. Однако, согласно обоим прогнозам, в среднесрочной перспективе доходы населения выйдут в рост. Это обусловлено эффектом низкой базы и мерами господдержки.

В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19

Речь идет о лечении коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.

Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем «светящийся газ». До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать.
Андрей Говердовский
директор ФЭИ

Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах

По данным ведомства, за последние полтора месяца объемы запасов средств индивидуальной защиты в регионах только росли. В частности, количество защитных костюмов выросло в 14,7 раз, масок — в 2,1 раза, а защитных очков — в 7,9 раз.

Михаил Зеленский: «Желаю всем терпения и не терять чувство юмора»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикуют рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Известный ведущий телеканалов «Россия-1» и «Россия-Культура» Михаил Зеленский записал небольшое видео, в котором призвал зрителей не терять чувства юмора и запастись терпением в условиях самоизоляции.

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Источник: AP 2020

Российскую вакцину от коронавируса можно будет принимать в виде кисломолочного продукта

Сейчас ученые ведут доклинические испытания препарата. Этот препарат создают ученые Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург). Средство относится к типу мукозальных вакцин, которые вводят в организм через рот, в виде аэрозолей или чуть более крупных капель. Как правило, антигены в таких препаратах заключены в микрокапсулы, что защищает их от пищеварительных ферментов.

РПЛ возобновится 19 июня первыми матчами 23-го тура

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. В мае исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о возобновлении сезона начиная с 21 июня.

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