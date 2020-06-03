Таблетка с востока

Авифавир — торговое наименование российского препарата, который разработали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар». Однако действующее вещество препарата было изобретено не в России.
Его международное непатентованное наименование — фавипиравир (favipiravir). Разработали его сотрудники японской компании Toyama Chemical — дочерней компании корпорации Fujifilm Pharmaceuticals.
По своей химической структуре фавипиравир — производное 6-фтор-3-оксо-3,4-дигидропиразин-2-карбоновой кислоты, или пиразинкарбоксамида. Во время скрининга химической библиотеки сотрудники компании Toyama обнаружили, что это вещество может обладать активностью против вируса гриппа: попав в зараженные вирусом клетки, фавипиравир превращается в активированную форму, подавляющую активность важного вирусного фермента
Если «выключить»
Сотрудники Toyama зарегистрировали фавипиравир под торговым названием «Avigan» и принялись исследовать активность многообещающего лекарства на РНК-вирусах: от вирусов гриппа типа A и B до вируса Эбола. Результаты были неоднозначными. Например, в случае вируса Эбола выяснилось, что на макаках препарат работал, но во время применения на людях результат был не очень впечатляющим.
С одной стороны, уровень летальности у 73 пациентов из Гвинеи, получавших фавипиравир, был ниже, чем у пациентов, которых пытались лечить другими способами. С другой стороны, разница была не столь велика: 42,5 процента против 57,8 процента — то есть невозможно гарантировать, что это не просто случайный артефакт подсчета, связанный с тем, что выборка пациентов была очень небольшой. Тем не менее, правительство Гвинеи утвердило это препарат в качестве стандартного лечения против вируса Эбола.
На родине препарата, в Японии, авиган удалось зарегистрировать только в 2014 году — и только против новых штаммов вируса гриппа. Против сезонного гриппа авиган не использовался.
Причем препарат был одобрен не просто против «нового» гриппа, а исключительно для ситуаций, когда существующие противовирусные средства оказались неэффективными — то есть в качестве крайнего средства. За шесть лет с момента одобрения такая ситуация не возникла ни разу, так что в условиях реальной эпидемии гриппа препарат ни разу не применяли.
Обзор 29 клинических исследований (4299 участников), шесть из которых были исследованиями 2 и 3 фазы (на них уже оценивается эффективность лекарства), показали, что фавипиравир «демонстрирует благоприятный профиль безопасности»: доля серьезных побочных эффектов составила 0,4 процента. Тем не менее, проблемы с безопасностью препарата все еще остаются.
Другие возможные проблемы: снижение аппетита, тошнота, рвота, увеличение концентрации мочевой кислоты в крови (гиперурикемия) и повреждение печени.
В марте 2020 года Чжан Синьминь, директор Национального центра развития биотехнологий, который входит в состав китайского Минздрава, заявил, что фавипиравир «продемонстрировал хорошую клиническую эффективность против новой коронавирусной болезни (COVID-19)».
Согласно данным как минимум одного открытого не рандомизированного исследования, 35 китайских пациентов с коронавирусный болезнью, получавших фавипиравир (в исследовании не сказано, о каком препарате шла речь: об оригинальном авигане или о китайском лекарстве с таким же действующим веществом), выздоровели быстрее, и меньше страдали от осложнений, чем 45 пациентов, которых лечили другими лекарствами (лопинавиром и ритонавиром).
В настоящее время действенность препарата против COVID-19 оценивают в клинических испытаниях в Японии. 9 апреля Fujifilm объявила о начале второго этапа клинических испытаний авигана, который пройдет в США — в испытании примут участие 50 пациентов с коронавирусной болезнью. По некоторым зарубежным данным, в
Любое лекарство состоит из действующего вещества и наполнителя (готовой лекарственной формы). Российский противовирусный препарат содержит то же действующее вещество, что и японский препарат — то есть 200 миллиграмм фавипиравира на таблетку.
Как в разговоре с N + 1 указал представитель РФПИ Арсений Палагин, наполнитель у российского препарата свой. В инструкции сказано, что вспомогательные вещества включают микрокристаллическую целлюлозу, кроскармеллозу натрия, коллоидный диоксид кремния, стеарат магния и повидон К-30. Срок патентной защиты на оригинальный японский авиган истек в 2019 году, поэтому лекарство можно считать законно производимым дженериком.
Российские клинические испытания авифавира также еще не закончены. Завершены только 1 и 2 этапы многоцентрового рандомизированного исследования, подтверждает собеседник N + 1 из РФПИ. В первом этапе которого приняли участие 60 человек — 20 из них вошли в контрольную группу, которая проходила лечение стандартными методами. Данные о возрастном составе и тяжести состояния испытуемых не раскрывались.
Вот что сообщают о результатах этих тестов сами разработчики:
Минздрав одобрил начало третьей фазы испытаний авифавира 1 мая 2020 года, в нем, согласно данным на сайте Государственного реестра лекарственных средств, должны будут суммарно принять участие 390 человек. Из тех же данных видно, что испытания фавипиравира проводят еще две российские компании — «Технология лекарств» (входит в группу «Р-Фарм»), и «Промомед». Обе компании начали испытания в конце мая.
Хотя испытания не завершены, и известны только частичные данные об эффективности, Минздрав разрешил зарегистрировать препарат досрочно — по ускоренной процедуре, принятой в рамках постановления правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 441. В этом постановлении говорится, что «сокращение объема … экспертиз» допустимо «в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации».
Так что
В инструкции к препарату написано, что она «подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных». Тем не менее, уже определены противопоказания. Как и в случае с японским авиганом, это планирование беременности, беременность и период грудного вскармливания — дженерик тоже потенциально тератогенный. Пациентам с подагрой и гиперурикемией применять лекарство нужно с осторожностью. Кроме того, список противопоказаний к российскому дженерику дополнили повышенная чувствительность к действующему веществу, возраст до 18 лет, тяжелая печеночная и почечная недостаточность.
Авифавир — дженерик лекарственного препарата фавипиравира, у которого есть внятный механизм действия, и который проходит клинические испытания в России и за рубежом.
Результаты промежуточных клинических испытаний показывают, что лекарство перспективное: на тех небольших выборках, что его успели проверить, лечебный эффект, судя по заявлениям разработчиков, определить удалось. Но до тех пор, пока клинические испытания не завершатся, и их результаты не будут опубликованы в рецензируемых международных журналах, мы не можем быть полностью уверены, что авифавир действительно помогает от коронавирусной болезни.
Сейчас у нас нет лекарств, которое целенаправленно и эффективно действовало именно против вируса SARS-CoV-2. Все претенденты на этот титул сейчас — вещества, известные до появление нового коронавируса, которые в клинических испытаниях (начавшихся буквально только что) стабильно показывают
Первый это ремдесивир, не сходивший с первых полос в мае — лекарство, которое еще до эпидемии COVID-19 предназначалось для лечения другой коронавирусной инфекции, ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Американский регулятор одобрил клиническое применение ремдесивира, не дожидаясь формального окончания испытаний лекарства — наличие стабильного эффекта в предварительных данных исследований убедило медицинских чиновников. Эту ситуацию сравнивали с досрочной регистрацией AZT, первого лекарства от ВИЧ.
Многие другие эффекты — например, снижение летальности болезни по сравнению с другими лекарствами — со статистической значимостью в ходе этих испытаний показать не удалось. Выборка испытаний ремдесивира, отчет о которых опубликовал в конца мая журнал New England Journal of Medicine, составила 1059 человек.
Фавипиравир, как и ремдесивир, изначально не разрабатывался как средство именно против нового коронавируса. Препарат много лет назад — настолько, что патент на него уже истек — приспособили под лечение гриппа (строго новых вирусов, а не сезонных болезней), и испытывали против вирусов Эболы и Зика.
Да, российским исследователям, кажется, удалось поймать эффект его применения при лечении COVID-19 — но пока на небольшой выборке в 60 человек, подробной информации о методах подбора и составе которой нет.
Так что таблетки у нас, кажется, есть. А чтобы удостовериться в том, что это действительно лекарство, придется подождать еще немного.
Даниил Давыдов