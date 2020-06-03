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01:00 (мск), источник: ТАСС

Онищенко советует перед поездкой за рубеж делать тест на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Гражданину, желающему поехать за границу после снятия ограничений, стоит сделать тест на антитела к новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью телеканалу «Звезда».

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20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
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25.05
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26.05
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27.05
8338
28.05
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2.06
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20.052.06
Скончалось5 037+182
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135
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22.05
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23.05
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27.05
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Выздоровело186 985+11 108
20.05
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21.05
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22.05
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23.05
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20.052.06
Инфицировано6 339 005+92 963
20.05
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21.05
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20.052.06
Скончалось378 266+3 814
20.05
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21.05
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20.052.06
Выздоровело2 712 720+24 872
20.05
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Источник: Reuters

«Я бы посоветовал нашим гражданам: у нас есть сегодня возможность проверить, есть ли у вас антитела. И если они у вас есть, то вы можете ехать хоть в Нью-Йорк, а если их нет, то я бы даже и в Италию не советовал», — сказал он.

Представители властей регионов и сотрудники клиник сообщили ТАСС, что 1 июня государственные и частные лаборатории начали проводить тестирование жителей субъектов РФ на антитела к новой коронавирусной инфекции. Оно позволит узнать, сколько вынужденных работать в период режима самоизоляции людей уже переболели, а также оценить вероятность второй волны коронавируса. Между тем в Москве ежедневно проводится около 35 тыс. тестов на антитела, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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