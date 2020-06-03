Онищенко советует перед поездкой за рубеж делать тест на антитела к коронавирусу

«Я бы посоветовал нашим гражданам: у нас есть сегодня возможность проверить, есть ли у вас антитела. И если они у вас есть, то вы можете ехать хоть в
Представители властей регионов и сотрудники клиник сообщили ТАСС, что 1 июня государственные и частные лаборатории начали проводить тестирование жителей субъектов РФ на антитела к новой коронавирусной инфекции. Оно позволит узнать, сколько вынужденных работать в период режима самоизоляции людей уже переболели, а также оценить вероятность второй волны коронавируса. Между тем в Москве ежедневно проводится около 35 тыс. тестов на антитела, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.