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05:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян

Тотальная вакцинация граждан от коронавируса не будет проводиться. Об этом в интервью с телеканалом «Звезда» рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 03.06
Инфицировано423 731+8 863
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
20.052.06
Скончалось5 037+182
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
20.052.06
Выздоровело186 985+11 108
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
20.052.06
Инфицировано6 378 238+112 045
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
20.052.06
Скончалось380 250+4 696
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
20.052.06
Выздоровело2 729 527+33 518
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
20.052.06
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, после появления вакцины от COVID-19 в первую очередь ее предоставят россиянам из группы риска по медицинским показаниям.

«Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения», — подчеркнул Онищенко.

В ходе того же интервью он дал совет выезжающим за границу россиянам. Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. При наличии иммунитета, по словам медика, можно ехать в любую страну. А вот если его нет — лучше воздержаться от поездок.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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