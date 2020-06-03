Медицинские психологи оценили новые надбавки

«Риск заражения очень высокий, среди членов ассоциации уже есть заболевшие. При этом нагрузка колоссальная. У лечащего врача буквально 10−15 минут на пациента и большой объем отчетной документации. А вот подробно расспросить этого пациента о переживаниях и помочь адаптироваться в непривычных условиях — это задача медицинского психолога. И когда психолог отработал с пациентами, он идет помогать самим медикам — им тоже нужна поддержка в новых условиях работы с рисками», — рассказал Виталий Тарасов.
Ранее «Известия» сообщали, что теперь компенсации за работу с больными коронавирусом начнут получать и медицинские психологи. Это следует из поправок, внесенных правительством в соответствующие постановления.
Средства на правительственные доплаты медикам распределяют в регионы за счет федеральной субсидии. Однако в число ее получателей не вошла Москва — в столице аналогичные премии платит правительство города.