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06:43 (мск), источник: Известия

Медицинские психологи оценили новые надбавки

Компенсационные выплаты клиническим психологам должны быть как минимум равны тем, что получают врачи — 80 тыс. рублей в месяц. Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал исполнительный директор Ассоциации медицинских (клинических) психологов Виталий Тарасов.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 03.06
Инфицировано423 731+8 863
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
20.052.06
Скончалось5 037+182
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
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20.052.06
Выздоровело186 985+11 108
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
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26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
20.052.06
Инфицировано6 378 236+112 043
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
20.052.06
Скончалось380 251+4 697
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
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2870
2.06
3599
20.052.06
Выздоровело2 729 509+33 500
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
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2.06
58328
20.052.06
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Источник: Известия

«Риск заражения очень высокий, среди членов ассоциации уже есть заболевшие. При этом нагрузка колоссальная. У лечащего врача буквально 10−15 минут на пациента и большой объем отчетной документации. А вот подробно расспросить этого пациента о переживаниях и помочь адаптироваться в непривычных условиях — это задача медицинского психолога. И когда психолог отработал с пациентами, он идет помогать самим медикам — им тоже нужна поддержка в новых условиях работы с рисками», — рассказал Виталий Тарасов.

Ранее «Известия» сообщали, что теперь компенсации за работу с больными коронавирусом начнут получать и медицинские психологи. Это следует из поправок, внесенных правительством в соответствующие постановления.

Средства на правительственные доплаты медикам распределяют в регионы за счет федеральной субсидии. Однако в число ее получателей не вошла Москва — в столице аналогичные премии платит правительство города.

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