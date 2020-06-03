08:54 (мск), источник: РИА Новости
Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы на коронавирус
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
«Если мы говорим о тест системах для диагностирования коронавирусной инфекции методом ПЦР, а также для определения антител к коронавирусу, то могу сказать совершенно честно, что мы использовали и российские и зарубежные
По словам Трифоновой, сейчас в больнице управделами используют тесты российского производства.
По последним данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 6,1 миллиона, более 376 тысяч человек умерли.