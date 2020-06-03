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07:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В долгосрочном иммунитете после вакцинации от коронавируса усомнились

Вакцина от коронавируса может не выработать у человека долгосрочный иммунитет. Такое опасение выразил в интервью The Straits Times министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 03.06
Инфицировано423 731+8 863
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
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26.05
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27.05
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28.05
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29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
20.052.06
Скончалось5 037+182
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
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30.05
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31.05
138
1.06
162
2.06
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20.052.06
Выздоровело186 985+11 108
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
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30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
20.052.06
Инфицировано6 378 236+112 043
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
20.052.06
Скончалось380 251+4 697
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
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2870
2.06
3599
20.052.06
Выздоровело2 729 509+33 500
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
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1.06
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Источник: AP 2020

Он напомнил, что разработкой вакцины занимаются многие страны и компании, над этой задачей в том числе работают и сингапурские власти и рассчитывают на прорыв в данной области. Однако министр добавил, что разработка и массовое производство препарата может занять от года и более — даже при самом оптимистичном сценарии.

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Кроме того, Вон предупредил о вероятности, что вакцина не сможет выработать у человека долгосрочный иммунитет и коронавирус станет эндемическим заболеванием. В связи с этим глава ведомства призвал готовиться к долгосрочной борьбе с вирусом.

По данным на 3 июня, в мире более 6,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 380 тысяч скончались, более 2,7 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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