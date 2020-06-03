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11:37 (мск), источник: Life.ru

Обычный день из жизни огнеборца. Спасатель из Екатеринбурга показал тушение пожара от первого лица — видео

Экшена хватило на целый мини-фильм.

Сотрудник МЧС из Екатеринбурга снял эпичное видео о том, как происходит тушение огня глазами пожарного. Ролик опубликовали в «Инстаграме» главного управления ведомства по Свердловской области.

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Видео сделано в рамках рубрики «Глазами МЧС» с помощью экшн-камеры, закреплённой на шлеме огнеборца.

В МЧС отметили, что командир отделения 2-й пожарно-спасательной части Екатеринбурга Антон Мальцев, снявший ролик, уже пять лет ведёт блоги в YouTube и Instagram, рассказывая своим подписчикам о правилах пожарной безопасности и буднях спасателей.

Пользователи соцсети оценили непростую работу пожарных и восхитились опубликованными кадрами.

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