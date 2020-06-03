11:37 (мск), источник: Life.ru
Обычный день из жизни огнеборца. Спасатель из Екатеринбурга показал тушение пожара от первого лица — видео
Экшена хватило на целый
Сотрудник МЧС из Екатеринбурга снял эпичное видео о том, как происходит тушение огня глазами пожарного. Ролик опубликовали в «Инстаграме» главного управления ведомства по Свердловской области.
Видео сделано в рамках рубрики «Глазами МЧС» с помощью
В МЧС отметили, что командир отделения 2-й
Пользователи соцсети оценили непростую работу пожарных и восхитились опубликованными кадрами.