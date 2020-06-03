Половину российских регионов начали открывать для туристов

«На текущий момент половина регионов ещё находятся на стадии определения точных дат открытия, но половина уже в той или иной степени открыла.
По словам Лысенковой, решения принимаются с учетом эпидобстановки в регионе, готовности медицинской системы и запуска бизнеса.
Представитель ведомства также напомнила, что портал Russia.Travel, который является информационной площадкой Федерального агентства по туризму, с начала июня начал публиковать информацию о том, как и когда в каждом регионе страны можно будет перемещаться туристам.