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12:01 (мск), источник: РИА Новости

Половину российских регионов начали открывать для туристов

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Примерно половина российских регионов в разной степени начали снимать ограничительные меры и открываться для туристов, заявила советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

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Инфицировано432 277+8 546
21.05
8849
22.05
8894
23.05
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28.05
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8546
21.053.06
Скончалось5 215+178
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127
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Выздоровело195 957+8 972
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21.053.06
Инфицировано6 395 327+111 262
20.05
94059
21.05
99565
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102284
20.052.06
Скончалось380 580+4 678
20.05
4804
21.05
4789
22.05
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23.05
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20.052.06
Выздоровело2 742 306+37 104
20.05
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Источник: РИА Новости

«На текущий момент половина регионов ещё находятся на стадии определения точных дат открытия, но половина уже в той или иной степени открыла. Кто-то открыл все санатории, кто-то открыл гостиницы, но ещё не открыты объекты развлечения или музейные объекты показа. Где-то объекты открываются, но с ограничениями», — сказала она в ходе онлайн-трансляции.

По словам Лысенковой, решения принимаются с учетом эпидобстановки в регионе, готовности медицинской системы и запуска бизнеса.

Представитель ведомства также напомнила, что портал Russia.Travel, который является информационной площадкой Федерального агентства по туризму, с начала июня начал публиковать информацию о том, как и когда в каждом регионе страны можно будет перемещаться туристам.

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