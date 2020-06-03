ВОЗ предупредила о второй «разрушительной» волне коронавируса

Ранее в середине мая он уже призывал готовиться ко второй волне и выражал обеспокоенность, что она может придти одновременно со всплеском других сезонных заболеваний, например, гриппа, что серьезно осложнит ситуацию.
Клюге отметил, что вторая не являются неизбежной. Однако сейчас все больше стран снимают ограничения, некоторые делают это слишком быстро и возникает угроза повторного всплеска инфекции Covid-19,
«Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — предупредил эксперт.
Он подчеркнул, что в руках медиков