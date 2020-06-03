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12:22 (мск), источник: Известия

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества предупредили потребителей о токсинах и ядах, которые могут содержаться в овощах и фруктах. Сообщение об этом опубликовано на сайте Роскачества 3 июня.

Источник: Reuters

Так, например, в картофеле с «зелеными бочками» содержится соланин, употребление которого может вызвать сильное отравление, рвоту и галлюцинации. При обычной варке или жарке он все равно остается в некотором количестве, поэтому клубень с зелеными образованиями лучше всего просто выбросить. Кроме того, картофель может быть вреден испарениями от гниющего плода, которые выделяют большое количество углекислого газа. Соланин также содержится в стеблях и листьях томата, а также в его зеленых плодах.

Угрозу отравления также могут представлять грибы, если они перезрели за счет продуктов разложения белков.
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Кроме того, тип питания грибов подразумевает всасывание питательных веществ всей грибницей. Поэтому, если почва под ними содержит тяжелые металлы, остатки сельскохозяйственных пестицидов, радионуклиды или другие токсичные соединения, то все это попадает в плодовые тела грибов.

Эксперты также обращают внимание на то, что косточка от вишни содержит амигдалин, и если ее каким-либо образом повредить, можно подвергнуть организм воздействию цианида. В небольших количествах организм способен справится с этим веществом, однако в зависимости от дозы это может быть чревато повышением кровяного давления или головокружением. Считается, что смертельная доза цианида составляет 1,7 мг на 1 кг массы тела человека — около 50 ядрышек вишни. Также амигдалин содержится в косточках абрикоса.

Употребление в пищу большого количества редьки может вызвать боль в области печени или головокружение за счет гликозида, который выделяет содержащее серу эфирное масло.

Также вредное вещество содержит в себе мускатный орех. Психоактивный миристиуин вызывает галлюциногенное, стимулирующее действие на центральную нервную систему человека, поэтому не рекомендуется употреблять более 10 г мускатного ореха в сутки. Семена яблок и недозревшие плоды черной бузины, в свою очередь, содержат в себе синильную кислоту, которые выделяют небольшое количество цианида.

Эксперты также не рекомендуют употреблять в пищу неприготовленную фасоль, особенно красную, поскольку в ней содержится фитогемагглютинин. Это вещество, повышающее проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут проникать вредные вещества и даже яды.

Отмечается, все эти токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости и их не поедали раньше времени насекомые или другие паразиты. Количество ядов зависит от зрелости, способов обработки, объемов потребления и части растительного продукта.

Ранее, 29 мая специалисты Роскачества выяснили, что алкоголь является достаточно калорийным и поэтому не совместим с диетами.

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