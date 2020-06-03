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12:10 (мск), источник: RNS

Названы симптомы коронавируса у животных

Симптомами коронавируса у кошек и норок являются повышенная температура, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз, у собак заболевание проходило бессимптомно. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

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Источник: AP 2020

Симптомами коронавируса у кошек и норок являются повышенная температура, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз, у собак заболевание проходило бессимптомно. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

COVID-19 и домашние животные
Информация для владельцев питомцев

«У кошек (домашних и диких), а также норок преимущественно отмечались клинические признаки острой респираторной инфекции. В частности, у животного фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз. У отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей. У собак заболевание проходило бессимптомно», — говорится в сообщении.

Поводом для обращения к ветеринару является любое изменение клинического состояния животного. При этом в настоящий момент нет необходимости для проведения массовых исследований животных на COVID-19, отметили в пресс-службе со ссылкой на ученых научных институтов Россельхознадзора.

«Основанием для проведения исследований может стать в первую очередь тесный контакт животного с человеком, инфицированным COVID-19. Кроме того, тестирование рекомендовано для животных, проявляющих клинические признаки респираторного заболевания, вызванного COVID-19», — объяснили ученые.

Решение о тестировании животных принимают представители государственной ветеринарной службы региона или владелец животного после консультации с ветеринарным врачом.

«В случае выявления положительно реагирующих на COVID-19 животных главным мероприятием является его изоляция по месту содержания и недопущение контактов с другими людьми и животными. Больному животному назначается противовирусное и симптоматическое лечение до выздоровления», — подчеркнули в ведомстве.

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