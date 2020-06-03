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12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Вьетнаме построили золотой отель (фото)

Это первый отель в мире, экстерьер и интерьер которого покрыты 24-каратным золотом.

В столице Вьетнама Ханое построили 5-звездочный отель, покрытый снаружи и внутри 24-каратным золотом, сообщает Vietnam Insider.

Dolce Hanoi Golden Lake возводили с 2009 года, но внимание прохожих он стал привлекать только недавно, когда на наружные стены нанесли позолоту. Отель принял первых гостей 1 июня.

Официальный сайт сети Hanoi Golden Lake обещает постояльцам «элегантность королевского стиля». Известно, что в Dolce позолоченный вестибюль, мебель, раковины, ванные, а также ряд украшений и аксессуаров.

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По данным Hoa Binh Group, это первый отель в мире, экстерьер и интерьер которого покрыты 24-каратным золотом. Однако подобную роскошь отели позволяют себе не впервые. Известно, что в дубайском отеле Burj Al-Arab 22-каратным золотом покрыты лифт и лобби, в отеле Trump International Hotel Las Vegas золотые окна, а в Emirates Palace в ОАЭ позолочены потолок и стены.

По данным Вьетнамских СМИ, цена за одну ночь в Dolce стартует от 250 долларов.

Анна Лысенко

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