13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пушкинский музей выпустил маски-картины (фото)
Красиво и полезно.
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Красиво и полезно.
Пушкинский музей выпустил многоразовые маски с шедеврами Моне, Гогена, Дега и японскими орнаментами.
На защитных масках из хлопка и гипоаллергенного неопрена красуется надпись «Сохраняй дистанцию» на русском или английском языках. Изделия продают в сувенирном магазине музея по 700 рублей.
Ранее знаменитый китайский художник Ай Вэйвэй, которого называют одной из самых влиятельных персон в мире искусства, начал разрисовывать обычные медицинские маски из аптек и продавать в Сети.
Анна Лысенко