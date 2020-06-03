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13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пушкинский музей выпустил маски-картины (фото)

Красиво и полезно.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 03.06
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На Мону Лизу надели медицинскую маску (фото)

Пушкинский музей выпустил многоразовые маски с шедеврами Моне, Гогена, Дега и японскими орнаментами.

На защитных масках из хлопка и гипоаллергенного неопрена красуется надпись «Сохраняй дистанцию» на русском или английском языках. Изделия продают в сувенирном магазине музея по 700 рублей.

Ранее знаменитый китайский художник Ай Вэйвэй, которого называют одной из самых влиятельных персон в мире искусства, начал разрисовывать обычные медицинские маски из аптек и продавать в Сети.

Анна Лысенко

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