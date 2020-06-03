14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, в каких странах живет больше всего «покупателей-паникеров»
Исследование показало, где быстрее всего люди опустошали полки магазинов в период пандемии коронавируса.
Ученые Майк Кин и Тим Нил из университета Нового Южного Уэльса провели масштабное исследование и выяснили, в каких странах в период пандемии коронавируса была самая большая «потребительская паника». Они изучили, где покупатели быстрее всего скупали туалетную бумагу и другие товары и опустошали полки супермаркетов.
В ходе исследования Кин и Нил проанализировали данные 54 стран в период с января по конец апреля. Они учитывали эпидемиологическую обстановку внутри страны, а также в соседних регионах, действия, предпринимаемые местными властями (закрытие границ, режим самоизоляции и другие), а также дефицит товаров в магазинах и поисковые запросы в интернете жителей страны.
Ученые пришли к выводу, что «потребительская паника» коснулась практически всех стран, и ее пик пришелся на начало и середину марта. В среднем, пустые полки в магазинах можно было наблюдать от недели до 10 дней, после чего продажи товаров вернулись в норму.
Как оказалось, самыми «истеричными» покупателями в период коронавируса были жители Австралии. Продажи туалетной бумаги и салфеток там возросли в два раза, также с полок в
Примечательно, что если в этих странах покупатели разбирали продукты и товары в связи с ростом заболеваемости или вводимыми ограничениями, то в Австралии паника оказалась «спонтанной». По словам экспертов, это называется принципом FOMO (fear of missing out — «боязнь
Екатерина Гура