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14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, в каких странах живет больше всего «покупателей-паникеров»

Исследование показало, где быстрее всего люди опустошали полки магазинов в период пандемии коронавируса.

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Ученые Майк Кин и Тим Нил из университета Нового Южного Уэльса провели масштабное исследование и выяснили, в каких странах в период пандемии коронавируса была самая большая «потребительская паника». Они изучили, где покупатели быстрее всего скупали туалетную бумагу и другие товары и опустошали полки супермаркетов.

В ходе исследования Кин и Нил проанализировали данные 54 стран в период с января по конец апреля. Они учитывали эпидемиологическую обстановку внутри страны, а также в соседних регионах, действия, предпринимаемые местными властями (закрытие границ, режим самоизоляции и другие), а также дефицит товаров в магазинах и поисковые запросы в интернете жителей страны.

Ученые пришли к выводу, что «потребительская паника» коснулась практически всех стран, и ее пик пришелся на начало и середину марта. В среднем, пустые полки в магазинах можно было наблюдать от недели до 10 дней, после чего продажи товаров вернулись в норму.

Как оказалось, самыми «истеричными» покупателями в период коронавируса были жители Австралии. Продажи туалетной бумаги и салфеток там возросли в два раза, также с полок в какой-то момент исчезли мука, рис и макароны. Но самым популярным продуктом оказались консервированные и сухие супы, спрос на которые вырос на 180%, пишет Sydney Morning Herald.

Также «потребительская паника» была довольно сильной в Великобритании, Италии, Франции, Японии, на Тайване и в Сингапуре.

Примечательно, что если в этих странах покупатели разбирали продукты и товары в связи с ростом заболеваемости или вводимыми ограничениями, то в Австралии паника оказалась «спонтанной». По словам экспертов, это называется принципом FOMO (fear of missing out — «боязнь что-либо упустить»): люди начинают покупать товары из-за страха, что могут их лишиться.

Екатерина Гура

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