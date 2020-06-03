15:49 (мск), источник: ТАСС Наука
Редкую форму хантавируса нашли у землероек в Томской области
Человеку он передается очень редко.
ТОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили у
Хантавирусы — это семейство вирусов, которые поражают в основном мышей, крыс и полевок, но в редких случаях может заразить и человека. Симптомы заражения хантавирусом напоминают признаки гриппа или простуды. В тяжелых случаях у зараженных могут развиваться поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.
Традиционным переносчиком хантавируса Altai ученые считали рыжую полевку (Myodes glareolus) и полевая мышь (Apodemus agrarius). Тем не менее, переносить его могут и другие животные — например, насекомоядные землеройки. В ходе совместных исследований специалисты ТГУ и вирусологического центра «Вектор» выяснили, что среди бурозубок — одного из видов землероек — в Томской области встречается редкий и малоизученный тип хантавирусов — Altai. Ранее в этом регионе ученые не встречали его следов.
Сейчас исследователи продолжают изучать хантавирус Аltai, чтобы больше узнать о нем, а также понять, как вирусы распространяются по территории Томской области.
Именно длительные исследования позволяют не только заблаговременно выявлять общий уровень зараженности переносчиков, но и отслеживать появление новых возбудителей. Очаги природных инфекций крайне динамичны и требуют постоянного пристального внимания. Лишь владея информацией об их функционировании, исследователи и медики могут предотвратить как локальные вспышки инфекций, так и те, которые могут распространиться на значительные территории.
Землеройки, по данным ученых, распространены в Томской области достаточно широко. Они часто появляются на дачных участках, в частных домах или на первых этажах многоквартирных домов, тяготеют к местам массового скопления и размножения насекомых, что может привести к вспышкам инфекции у самых разных категорий населения.