Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 июняЧумной бунт, "Группа крови", Всемирный день велосипеда и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
14Расовый бумеранг
15:49 (мск), источник: ТАСС Наука

Редкую форму хантавируса нашли у землероек в Томской области

Человеку он передается очень редко.

Источник: Александр Жигалин/НИ ТГУ

ТОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили у землероек-бурозубок в Томской области редкую форму хантавируса Altai. Он может вызывать тяжелую лихорадку, которая поражает почки. Об этом пишет пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Новость
Ученые прокомментировали смерть китайца от хантавируса

Хантавирусы — это семейство вирусов, которые поражают в основном мышей, крыс и полевок, но в редких случаях может заразить и человека. Симптомы заражения хантавирусом напоминают признаки гриппа или простуды. В тяжелых случаях у зараженных могут развиваться поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

Традиционным переносчиком хантавируса Altai ученые считали рыжую полевку (Myodes glareolus) и полевая мышь (Apodemus agrarius). Тем не менее, переносить его могут и другие животные — например, насекомоядные землеройки. В ходе совместных исследований специалисты ТГУ и вирусологического центра «Вектор» выяснили, что среди бурозубок — одного из видов землероек — в Томской области встречается редкий и малоизученный тип хантавирусов — Altai. Ранее в этом регионе ученые не встречали его следов.

Сейчас исследователи продолжают изучать хантавирус Аltai, чтобы больше узнать о нем, а также понять, как вирусы распространяются по территории Томской области.

Именно длительные исследования позволяют не только заблаговременно выявлять общий уровень зараженности переносчиков, но и отслеживать появление новых возбудителей. Очаги природных инфекций крайне динамичны и требуют постоянного пристального внимания. Лишь владея информацией об их функционировании, исследователи и медики могут предотвратить как локальные вспышки инфекций, так и те, которые могут распространиться на значительные территории.
Александр Жигалин
доцент ТГУ

Землеройки, по данным ученых, распространены в Томской области достаточно широко. Они часто появляются на дачных участках, в частных домах или на первых этажах многоквартирных домов, тяготеют к местам массового скопления и размножения насекомых, что может привести к вспышкам инфекции у самых разных категорий населения.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Медики объяснили уязвимость "сердечников" перед коронавирусной инфекцией
На Таймыре нашли следы древнего мифического народа
Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального уровня
Какие симптомы остаются у переболевших COVID-19 после поправки
Ученые установили связь группы крови с заболеваемостью COVID-19
Аферисты начали охоту на пенсии. Где опасно хранить сбережения
Расовый бумеранг: история волнений в США с начала XX века (фото)
Дмитрий Колчин рассказал о планах после самоизоляции (видео)
В Гонконге найден остров, на котором остановилось время
Gnezdo.ru
Звезды, которые 5 лет назад отвернулись от России
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Hi-Tech
Рогозин стал «Роскосмосом». Как это выглядит Глава госкомпании переименовал твиттер, но забыл про старые публикации
Горячие темы на Авто
Кто куда? Зачем? Почем? 333
Русская мафия держит оборону в Америке! 187
Ночная тема... 164
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 153
Кино
Юлии Барановской — 35: из возлюбленной футболиста в телезвезду Ведущая «Первого канала» отмечает день рождения
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Причина, почему Хюррем бросила съемки, удивила
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Бабкина не может оправиться от горя: трагедия
Леди
Решетова дала повод слухам о свадьбе с Тимати Пара вместе с 2015 года.
Новости партнеров
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь