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15:25 (мск), источник: Аргументы и факты

Учёные установили связь II группы крови человека с заболеваемостью COVID-19

По словам исследователей, носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу из-за особой мутации.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 03.06
Инфицировано432 277+8 536
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
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8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
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9035
2.06
8853
3.06
8546
21.053.06
Скончалось5 215+178
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
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174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
21.053.06
Выздоровело195 957+8 972
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
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30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
21.053.06
Инфицировано6 405 531+105 772
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
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28.05
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105995
2.06
102284
3.06
111262
21.053.06
Скончалось380 773+4 596
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
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4723
30.05
4573
31.05
4181
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2870
2.06
3599
3.06
4678
21.053.06
Выздоровело2 747 909+32 937
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
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75077
2.06
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3.06
37104
21.053.06
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Источник: AP 2020

Носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу из-за особой мутации, установили учёные. В электронной научной библиотеке medRxiv опубликованы предварительные результаты соответствующего исследования.

Коллектив медиков и молекулярных биологов под руководством профессора Кильского университета (Германия) Андре Франке провёл самый масштабный на данный момент геномный анализ носителей коронавируса. Для этого были расшифрованы геномы 1 980 жителей Испании и Италии, попавших в семь разных больниц с тяжелой инфекцией.

Исследователей интересовало, какие факторы могут помогать вирусу и способствовать осложнениям при COVID-19. Они сравнили наборы мутаций в генах испытуемых между собой и с тем, как подобные «опечатки» в ДНК распространены среди здоровых жителей их регионов. Учёные изучили, как более 8,5 млн вариаций в структуре генов влияют на вероятность развития и характер протекания COVID-19.

Выяснилось, что на вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации. Одна из них находилась на третьей хромосоме, а другая — на девятой.

Первая повышала шансы на тяжёлые формы болезни примерно в 1,77 раза, а вторая увеличивала вероятность заражения в 1,32 раза. Установлено, что, судя по расположению мутаций внутри хромосомы, первая находилась в гене SLC6A20, а вторая — в части генома, определяющей группу крови человека.

Исследователи поясняют, что ген SLC6A20 напрямую связан с работой рецепторов ACE2, используемых коронавирусом для проникновения в клетки человека. Из-за аналогичных мутаций в девятой хромосоме обычно повышается свёртываемость крови, что опасно для заражённых COVID-19.

Чаще всего эти мутации встречаются у людей со второй группой крови. Всё это объясняет то, почему группа крови влияет на вероятность заражения и почему иммунитет людей по-разному реагирует на инфекцию.

Отмечается также, что данную статью не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, поэтому стоит осторожно относиться к выводам из неё и аналогичных материалов.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова говорила, что среди заразившихся коронавирусом больше всего пациентов со второй группой крови.

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