15:25 (мск), источник: Аргументы и факты
Учёные установили связь II группы крови человека с заболеваемостью COVID-19
По словам исследователей, носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу
Носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу
Коллектив медиков и молекулярных биологов под руководством профессора Кильского университета (Германия) Андре Франке провёл самый масштабный на данный момент геномный анализ носителей коронавируса. Для этого были расшифрованы геномы 1 980 жителей Испании и Италии, попавших в семь разных больниц с тяжелой инфекцией.
Исследователей интересовало, какие факторы могут помогать вирусу и способствовать осложнениям при COVID-19. Они сравнили наборы мутаций в генах испытуемых между собой и с тем, как подобные «опечатки» в ДНК распространены среди здоровых жителей их регионов. Учёные изучили, как более 8,5 млн вариаций в структуре генов влияют на вероятность развития и характер протекания COVID-19.
Первая повышала шансы на тяжёлые формы болезни примерно в 1,77 раза, а вторая увеличивала вероятность заражения в 1,32 раза. Установлено, что, судя по расположению мутаций внутри хромосомы, первая находилась в гене SLC6A20, а вторая — в части генома, определяющей группу крови человека.
Исследователи поясняют, что ген SLC6A20 напрямую связан с работой рецепторов ACE2, используемых коронавирусом для проникновения в клетки человека.
Отмечается также, что данную статью не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, поэтому стоит осторожно относиться к выводам из неё и аналогичных материалов.
Ранее глава Федерального