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15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети заметили «динозавра» в космосе

Практически исторический момент.

30 мая в США состоялся запуск первого частного космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска «SpaceX». Пока все с волнением наблюдали за второй попыткой отправить в космос астронавтов, а также реакцией Маска и его русскоязычной перепиской с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, многие упустили из виду довольно забавный момент.

Как оказалось, на борту Crew Dragon вместе с астронавтами находился еще один «член экипажа» — плюшевый блестящий динозавр по имени Тремор.

Когда берешь плюшевого динозавра в космос.
А вы заметили, что сейчас в космосе есть динозавр?

Некоторые пользователи сразу заметили игрушку и публиковали фото в соцсетях, но лишь спустя несколько дней плюшевый динозавр стал настоящей звездой.

Привет, плюшевый пассажир-динозавр.
Кажется, я нашел его.
Динозавр Beanie Baby замечен в капсуле! Удачи, Тремор! Пусть звезды обнимут тебя!

В соцсетях Тремора прозвали испытателем, отметив, что это первый динозавр в истории, который полетел в космос. Ему даже посвятили несколько иллюстраций.

Первый динозавр в космосе.

Боб Бенкен и Дуг Херли тоже признали важность Тремора. Оказалось, что игрушку для полета выбрали сыновья астронавтов, которые обожают динозавров. Кроме милого напоминания о семьях, у плюшевого члена экипажа есть и своя миссия — служить детектором невесомости, пишет издание The Verge.

Екатерина Гура

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