when you bring a plush dinosaur into space ? #LaunchAmerica pic.twitter.com/Y43bl0M4sl— Nerdist (@nerdist) May 30, 2020
15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети заметили «динозавра» в космосе
Практически исторический момент.
30 мая в США состоялся запуск первого частного космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска «SpaceX». Пока все с волнением наблюдали за второй попыткой отправить в космос астронавтов, а также реакцией Маска и его русскоязычной перепиской с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, многие упустили из виду довольно забавный момент.
Как оказалось, на борту Crew Dragon вместе с астронавтами находился еще один «член экипажа» — плюшевый блестящий динозавр по имени Тремор.
Некоторые пользователи сразу заметили игрушку и публиковали фото в соцсетях, но лишь спустя несколько дней плюшевый динозавр стал настоящей звездой.
В соцсетях Тремора прозвали испытателем, отметив, что это первый динозавр в истории, который полетел в космос. Ему даже посвятили несколько иллюстраций.
Боб Бенкен и Дуг Херли тоже признали важность Тремора. Оказалось, что игрушку для полета выбрали сыновья астронавтов, которые обожают динозавров. Кроме милого напоминания о семьях, у плюшевого члена экипажа есть и своя миссия — служить детектором невесомости, пишет издание The Verge.
Екатерина Гура