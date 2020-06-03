15:34 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Нейтрализовать» дом Гитлера. На месте рождения нацистского фюрера будет полицейский участок
К ноябрю этого года дом в австрийском городе
«Место рождения диктатора и массового убийцы начнет новую жизнь», — заявил во вторник министр внутренних дел Австрии Карл Нейхаммер, представляя новый дизайн здания.
В феврале 2017 года власти привлекли к ответственности за прославление неонацизма 25-летнего двойника нацистского правителя, называвшего себя в интернете Харальдом Гитлером. Отпустив усики «а-ля фюрер», он фотографировался перед домом в Браунау и выкладывал снимки в Сети.
Дискуссия, что сделать с домом, чтобы исключить паломничество туда неонацистов, продолжалась четыре года.
Конкурс на реновацию, в котором участвовали 12 строительных подрядчиков, выиграла компания Marte.Marte. Представленный ей план предусматривает изменение облика фасада и сооружение новой крыши. Работы будут завершены в 2023 году и обойдутся государству в 5 млн евро.
«Главная идея состоит в том, чтобы нейтрализовать весь этот объект», — заявил журналистам представитель австрийского МВД Герман Файнер.
Пока неизвестно, что будет с ранее установленной возле дома каменной плитой, на которой написано: «За мир, свободу и демократию. Нет фашизму. Миллионы павших напоминают нам об этом».
Некоторые считают, что на этом месте вообще ничто не должно напоминать о Гитлере, и камень нужно отправить в музей в Вене. Но местный историк заявил
Будущий фюрер родился в одной из квартир трехэтажного здания постройки XVIII века на улице
Собственно говоря, он появился на свет в деревне Рансхофен, но впоследствии она стала частью Браунау.
Добротный дом с 1952 года принадлежал одной семье, которая сдавала его в аренду под библиотеку, школу и
В 2016 году правительство решило национализировать дом, чтобы «исключить любую возможность его использования в целях пропаганды идей национал-социализма».
Поскольку последняя хозяйка отказывалась продать здание, правительство выпустило ордер о его принудительном выкупе. Законность решения подтвердил конституционный суд Австрии. Владелице выплатили 812 тыс. евро — в такую сумму оценили дом эксперты по недвижимости.
Австрия была аннексирована Германией в марте 1938 года и вновь обрела независимость в 1945-м.
Подавляющее большинство ее жителей сегодня едины в оценке нацизма. Его прославление и отрицание Холокоста являются в Австрии уголовным преступлением.
Однако дискуссия идет о том, является ли Австрия пострадавшей от Гитлера, как остальные оккупированные государства Европы, или несет долю исторической вины за преступления режима.
Московская конференция министров иностранных дел союзных держав в октябре 1943 года официально утвердила положение: «Австрия — первая жертва нацизма».
С другой стороны, многие австрийцы в свое время приветствовали аншлюс. Австрийцы Кальтенбруннер и