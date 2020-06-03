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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Гонконге найден остров, на котором остановилось время

На северо-востоке Гонконга лежит небольшой остров-призрак Йим Тин Цай. Здешние заброшенные дома словно застыли во времени. Полюбоваться на них до начала эпидемии приезжали многочисленные туристы. Теперь, с постепенным снятием ограничений из-за пандемии коронавируса, местные власти ожидают нового наплыва.

Первые поселенцы появились на острове в XIX веке. Это был клан Чан, который стал заниматься солью. Вскоре к Чанам присоединились и другие семьи. Они разбивали соляные пруды или ловили рыбу. В конце XIX века поселок процветал.

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В следующие сто лет ситуация начала меняться к худшему. Молодежь уезжала в крупные города, старики не могли прокормить себя сельским хозяйством.

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К 1990-му году деревня пришла в упадок. Из-за нехватки учеников закрылась школа, а соляные пруды были заброшены. Вскоре в деревне не осталось ни одного жителя — они перебрались на другие острова в поисках работы.

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Однако поселок-призрак вдруг превратился в туристическую Мекку и начал приносить неплохую прибыль местному бюджету. Уже несколько лет Йим Тин Цай официально не безлюдный — здесь живет волонтер Колин Чан, один из потомков первых поселенцев. Он присматривает за родиной своих предков. А недавно власти выдали разрешение и на возобновление добычи соли.

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Анна Лысенко

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