15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Гонконге найден остров, на котором остановилось время
На
Первые поселенцы появились на острове в XIX веке. Это был клан Чан, который стал заниматься солью. Вскоре к Чанам присоединились и другие семьи. Они разбивали соляные пруды или ловили рыбу. В конце XIX века поселок процветал.
В следующие сто лет ситуация начала меняться к худшему. Молодежь уезжала в крупные города, старики не могли прокормить себя сельским хозяйством.
К 1990-му году деревня пришла в упадок.
Однако
Анна Лысенко