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16:58 (мск), источник: Известия

Минздрав обновил список возможных препаратов для лечения COVID-19 у взрослых

Минздрав России в среду, 3 июня, обновил список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых. Соответствующий перечень был опубликован на сайте ведомства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:33 MSK, 03.06
Инфицировано432 277+8 536
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
21.053.06
Скончалось5 215+178
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
21.053.06
Выздоровело195 957+8 972
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
21.053.06
Инфицировано6 414 472+108 763
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
21.053.06
Скончалось380 940+4 618
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
21.053.06
Выздоровело2 753 935+34 786
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
21.053.06
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Источник: Reuters

Согласно тексту документа в данный список препаратов включили фавипиравир. Также в нем указаны гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир +ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир.

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В качестве препаратов противовоспалительной терапии при коронавирусной инфекции в ведомстве рекомендуют использовать шесть препаратов, в том числе тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб и др.

Среди возможных противотромбических лекарств при COVID-19 у взрослых Минздрав выделяет пять медикаментов, среди которых нефракционированный гепарин, надропарин кальция и эноксапарин натрия.

30 мая ведомство одобрило первый в стране препарат против коронавируса, который получил название «Авифавир». Его производят РФПИ и «Химрар», он выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Медикамент, как выяснили «Известия», поступит в больницы страны 11 июня.

«Авифавир» — торговое наименование препарата. Международное непатентованное название — фавипиравир, говорится в Государственном реестре лекарственных средств.

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов в свою очередь сообщил, что разработана вакцина от коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Всего разработаны три перспективных препарата. К клиническим испытаниям планируется приступить в конце июня и завершить их в сентябре.

28 мая в Минздраве сообщили, что для лечения коронависрусной инфекции в стране продолжат использовать антималярийный препарат гидроксихлорохин (ГХХ). Лекарство эффективно при лечении отдельных пациентов с коронавирусом. Побочные эффекты от использования препарата, в частности кардиотоксичность учитываются при его назначении.

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Гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, вызывающий гибель эритроцитарных форм всех видов плазмодиев. Обладает иммунодепрессивной и некоторой противовоспалительной активностью.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России с момента распространения инфекции выявлено 432 277 случаев заболевания COVID-19, скончались 5 215 пациентов, выздоровели 195 957 человек.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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