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16:44 (мск), источник: Фонтанка

Крысы-самцы будут полгода тестировать технологию 5G в России

Эффект воздействия частот, которые могут быть использованы для построения в России сетей связи пятого поколения, известной как 5G, проверят на крысах. Об этом в среду, 3 июня, со ссылкой на материалы НИИ медицины труда им. академика Н. Ф. Измерова (НИИ МТ) сообщают «Ведомости».

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы установить предельно допустимый уровень излучения, НИИ планирует протестировать сотовую связь в полевых и лабораторных условиях, в том числе исследовать воздействие создаваемого им излучения на подопытных животных (это крысы-самцы весом 180−200 граммов). Эксперимент продлится полгода», — сообщает издание.

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Исследуемый диапазон — 450 МГц — 43,5 ГГц. Результаты полугодичного облучения крыс представят правительству России, Минздраву и Роспотребнадзору. Именно эти ведомства примут решение, нужно ли будет пересматривать правила эксплуатации сотовых систем и гигиенические нормы их излучения.

Внедрение и тестирование 5G в 2019 году вызвало протесты в разных странах. В Индии жители города Малда год назад протестовали против вышек с оборудованием 5G, утверждая, что «деревья исчезнут, а женщины станут бесплодными». Тем же летом в Шотландии родители нескольких учеников одной из школ отказались возвращать детей на учёбу после каникул из-за установленной рядом со школой антенной 5G. Осенью 2019 года на протест в швейцарском Берне вышли несколько тысяч человек. Зимой власти страны рекомендовали региональным властям отложить установку новых вышек. После начала пандемии COVID-19 в Интернете стала популярна конспирологическая теория о том, что именно вышки 5G провоцируют заболевание.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров после несанкционированной акции во Владикавказе, когда была сожжена обычная вышка сотовой связи, заявлял, что обеспокоенные на фоне пандемии местные жители утверждали, что сети 5G — это часть мирового заговора.

Видеохостинг Youtube заявил о блокировке контента с фейками о COVID-19, в том числе роликами с утверждениями о влиянии вышек 5G на пандемию.

На этом фоне Совет безопасности России продолжает отказывать бизнесу в передаче необходимых для 5G частот.

В ноябре 2019 года специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявлял «Фонтанке», что сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году.

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