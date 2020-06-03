17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В будущем вокруг Марса может появиться кольцо
Оно уже существовало в прошлом.
Спутник Марса Фобос в далеком будущем может разрушиться, а из осколков и пыли вокруг Марса образуется кольцо.
Такое предположение озвучили астрономы из американского Института SETI. Их работа опубликована в The Astrophysical Journal Letters.
У Марса два спутника — Фобос и Деймос. Согласно одной из гипотез, озвученной в 2017 году другими исследователями, они образовались не одновременно с Марсом, а собрались на околомарсианской орбите после крупного космического катаклизма. Возможно, в прошлом Марс пережил столкновение с планетезималью, выбросив на орбиту огромную массу пород. Часть этого вещества впоследствии собралась на орбите в виде спутников.
В новом исследовании астрономы SETI изучали орбитальный наклон Деймоса. Он составляет меньше 1 градуса к экватору Марса и около 1,8 градуса к плоскости Лапласа. Раньше никто не обращал особого внимания на такое небольшое отклонение, говорят ученые.
Они смоделировали, как мог появиться наклон оси Деймоса, и пришли к выводу, что его спровоцировало «внезапное» формирование новой луны — Фобоса. Это произошло 3,5−3,9 миллиардов лет назад.
Ученые не только подтвердили предыдущую гипотезу, но и спрогнозировали повторение марсианского катаклизма в будущем.
Как известно, Фобос постепенно приближается к Марсу в результате приливного воздействия планеты. Астрономы SETI ожидают, что в течение 100 миллионов лет Фобос достигнет предела Роша, после чего приливные силы планеты разорвут луну на части. В итоге вокруг Марса появится планетное кольцо. Из этой пыли и мусора, возможно, образуется новый Фобос.
Анна Лысенко