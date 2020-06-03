18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сапожник из Румынии пошил «антивирусные» туфли
Они помогают соблюдать дистанцию в полтора метра.
Григоре Луп из трансильванского города
У обуви европейский размер 75, сообщает Reuters. Если два человека в таких ботинках остановятся поболтать, они не смогут подойти друг к другу ближе, чем на полтора метра.
Григоре работает сапожником уже 39 лет. Он начал шить обувь в 16, а в 2001 году открыл свой магазин. У Лупа часто заказывают обувь актеры. Пошить «антивирусные» туфли его вдохновили башмаки для клоунов.
По словам сапожника, он уже получил 5 заказов на «антивирусные» туфли. Одна пара стоит 500 леев (почти 8 тысяч рублей).
Анна Лысенко