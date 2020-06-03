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22:08 (мск), источник: РИА Новости

Археологи нашли самое большое и древнее сооружение майя

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ученые обнаружили в Мексике самое раннее и самое большое из известных на сегодняшний день монументальное сооружение цивилизации майя. Об открытии сообщается в журнале Nature.

Источник: Takeshi Inomata

Археологи традиционно считали, что цивилизация майя развивалась постепенно — сначала в 1000−350 годах до нашей эры появились небольшие деревни, потом люди стали использовать керамику и научились выращивать кукурузу. Однако недавняя находка древнего церемониального центра на искусственном плато Сейбаль в Гватемале, датируемая 950 годом до нашей эры, поставила эту модель под сомнение.

Теперь американские археологи из Аризонского университета нашли в муниципалитете Табаско, в Мексике, недалеко от границы с Гватемалой скрытый под землей огромный памятник того же раннего периода.

На участке Агуада-Феникс ученые обнаружили искусственную платформу размером 1413 метров с севера на юг и 399 метров с востока на запад, приподнятую на 10−15 метров. От платформы отходят девять широких дорог.
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Все это ученые увидели благодаря использованию лидара — технологии дистанционного зондирования с воздуха с использованием лазеров, позволяющей получить информацию о скрытых под поверхностью объектах. Большое содействие здесь оказал ученым Национальный институт антропологии и истории Мексики, получивший от властей разрешение на аэросъемку.

«Используя лидар низкого разрешения, предоставленный мексиканским правительством, мы заметили эту огромную платформу. Затем мы выполнили лидарную съемку высокого разрешения и подтвердили наличие большого сооружения, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, профессора Такеши Иномата (Takeshi Inomata) из Школы антропологии Аризонского университета. — Эта область — не джунгли, там живут люди. Ранее этот участок не был известен, потому что он огромный и плоский. Он выглядел просто как природный ландшафт. Но с лидаром видно, что это хорошо спланированное сооружение».

Затем ученые провели раскопки и обнаружили 69 образцов, пригодных для радиоуглеродного датирования. Результаты показали, что комплекс был построен между 1000 и 800 годами до нашей эры, что делает его старейшим монументальным сооружением культуры майя, а также самым крупным — по своим размерам он намного превосходит пирамиды и дворцы более поздних периодов.

Открытие ученых заставляет по-новому взглянуть на ранний период становления цивилизации майя. По мнению исследователей, в это время у майя еще не было такого социального расслоения, как в более позднее время или как у предшествовавшей майя культуре ольмеков, но уже имелись серьезные знания в области архитектуры и строительства.

Ученые отмечают, что, несмотря на то, что комплекс Агуада-Феникс похож на древний ольмекский центр Сан-Лоренцо в мексиканском штате Веракрус, в нем отсутствуют колоссальные каменные скульптуры — головы и престолы, связанные с правителями и представителями элиты, характерные для сооружений ольмеков.

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«Всегда были споры о том, связана ли цивилизация майя с ольмеками, или она развивалась самостоятельно, — объясняет Иномата. — А наше исследование относится к ключевому периоду между ними. В более позднее время существовали мощные правители и административные системы, заставлявшие людей выполнять работу. Но этот комплекс построен намного раньше, и мы не видим свидетельств присутствия могущественной элиты. Мы думаем, что это больше результат совместной работы».

По мнению авторов, обширное плато, огражденное большими дамбами, предполагает, что церемониальный комплекс был построен коллективно и для использования многими людьми. И это совершенно новое знание о социальных отношениях в Мезоамерике в переходный период между упадком Сан-Лоренцо и подъемом еще одного центра ольмеков — Ла-Вента, на фоне которого развивалась молодая цивилизация майя.

В дальнейшем ученые планируют продолжить работы в районе Агуада-Феникс и надеются с помощью лидара найти остатки жилых построек.

«У нас есть существенная информация о церемониальном строительстве, — отметил Иномата. — Теперь мы хотим посмотреть, как в этот период жили люди и какие изменения происходили в их образе жизни».

Найден дворец майя возрастом более 1000 лет
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