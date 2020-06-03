Минздрав назвал нетипичные симптомы коронавируса у пожилых

Ведомство подготовило уже седьмую версию временных методических рекомендаций по диагностике и лечению пациентов с коронавирсом. В них уточнены симптомы, особенности протекания болезни у пожилых людей и показания для госпитализации.
«У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки. Симптомы COVID19 могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания и серьезности прогноза. Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления», — сказано в документе.
За последние сутки в России зарегистрировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило 432 тыс. Всего скончались 5215 человек, выздоровели более 195 тыс.