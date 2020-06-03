Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
10Бремя чудес: как изменился мир после карантина
20:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав назвал нетипичные симптомы коронавируса у пожилых

Коронавирус COVID-19 у пожилых людей может сопровождаться такими атипичными симптомами, как падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, говорится рекомендациях Минздрава России.

Коронавирус COVID-19
21:35 (мск)Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:05 MSK, 03.06
Инфицировано432 277+8 536
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
21.053.06
Скончалось5 215+178
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
21.053.06
Выздоровело195 957+8 972
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
21.053.06
Инфицировано6 444 298+118 995
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
21.053.06
Скончалось382 435+4 975
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
21.053.06
Выздоровело2 764 304+36 625
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
21.053.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Ведомство подготовило уже седьмую версию временных методических рекомендаций по диагностике и лечению пациентов с коронавирсом. В них уточнены симптомы, особенности протекания болезни у пожилых людей и показания для госпитализации.

«У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки. Симптомы COVID19 могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания и серьезности прогноза. Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления», — сказано в документе.

За последние сутки в России зарегистрировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило 432 тыс. Всего скончались 5215 человек, выздоровели более 195 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.
Симптомы коронавируса
Как будут проходить клинические испытания российской вакцины от COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
21:26 (мск)© Ньюстюб
 Лукашенко отправил правительство в отставку
Крупная авария: ЖД сообщение может остановиться на полгода
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
Коронавирус COVID-19: главные события 2 июня
Мишустин назвал данные по коронавирусу в РФ поводом для «осторожного оптимизма»
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального уровня
Ученые установили связь группы крови с заболеваемостью COVID-19
В Москве узнали об аварии в Норильске через полчаса
Расовый бумеранг: история волнений в США с начала XX века (фото)
Экономисты предсказали рост доллара до 90 рублей к концу года
Аферисты начали охоту на пенсии. Где опасно хранить сбережения
Здоровье
Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре Об этом сообщили эксперты из США.
Hi-Tech
На Земле установлен печальный рекорд Планета несется в углекислый ад.
Авто
Есть ли альтернатива подержанной «Астре»: отзывы владельцев Подбирая Opel Astra за 400 000 рублей стоит посмотреть еще на Nissan Tiida и Hyundai i30
Кино
Юлии Барановской — 35: из возлюбленной футболиста в телезвезду Ведущая «Первого канала» отмечает день рождения
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Как Пугачева выглядит в реальной жизни. Фото не для слабонервных
Киевские власти решили переименовать Украину
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Популярные темы на «Детях»
Гинекологи отправляют на аборт в 9 недель? 118
Фотоуроки: обсуждение фотографий 116
А если пособие путинское получил не ребёнок 91
Школа ставит перед выбором... Без выбора 82
Леди
Решетова дала повод слухам о свадьбе с Тимати Пара вместе с 2015 года.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь