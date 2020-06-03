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18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британцы стали участниками ТВ-шоу и поженились дома (видео)

Из-за коронавируса они были вынуждены отменить реальное торжество.

33-летняя Луиза Бромби и 35-летний Патрик Эбби из Лондона планировали на конец мая свою большую и роскошную свадьбу, на которую пригласили более 200 человек. Молодожены признались, что организовывали торжество несколько месяцев, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в их планы.

За несколько недель до свадьбы стало понятно, что празднование не состоится. Тогда Патрик и Луиз подали заявку на участие в новом ТВ-шоу Hitched At Home («Поженившиеся дома») и неожиданно для себя стали ее героями. Практически за неделю профессионалы из разных областей организовали влюбленным шикарное торжество у них дома — с едой, декорациями, музыкой и даже знаменитыми гостями.

Единственным нюансом стало отсутствие реальных гостей: близкие и родные пары участвовали в торжестве по видеосвязи. Но молодоженов это обстоятельство не смутило. Патрик во время церемонии расплакался, а Луиз отметила, что свадьба, пусть и домашняя, превзошла все ее ожидания, пишет Metro.

Екатерина Гура

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