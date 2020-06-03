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23:24 (мск), источник: Известия

Более половины выпускников вузов заявили о желании работать удаленно

Порядка 60% выпускников российских вузов хотели бы устроиться на работу, где можно трудиться удаленно. Это показал опрос АНО «Россия — страна возможностей» и ГК «Эфко», с результатами которого ознакомились «Известия».

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 03.06
Инфицировано432 277+8 536
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
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8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
21.053.06
Скончалось5 215+178
21.05
127
22.05
150
23.05
139
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31.05
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1.06
162
2.06
182
3.06
178
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Выздоровело195 957+8 972
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
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26.05
12331
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28.05
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31.05
4414
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3994
2.06
11108
3.06
8972
21.053.06
Инфицировано6 445 457+120 154
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
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102702
29.05
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30.05
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1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
21.053.06
Скончалось382 451+4 991
21.05
4789
22.05
4844
23.05
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24.05
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3599
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21.053.06
Выздоровело2 764 915+37 236
21.05
207557
22.05
51642
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3.06
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21.053.06
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Источник: РИА "Новости"

Так, 55% опрошенных заявили, что хотят работать удаленно, но с возможностью по желанию или по необходимости приезжать в офис. Исключительно дистанционную занятость рассматривают 5% респондентов, еще 40% предпочтут работать только в офисе.

Говоря о профиле организации, по 25% выпускников хотят трудиться на госслужбе или в корпорации. Еще 20% заинтересованы в работе на компании малого или среднего бизнеса, а 21% сами хотят стать предпринимателями. Наименее популярными вариантами ответа был стартапы, заводы и фабрики.

Эксперты сомневаются, что выпускники смогут найти вакансии с возможностью удаленной занятости. По словам члена генерального совета «Деловой России» Алима Бишенова, сегодняшний удаленный режим является вынужденным из-за пандемии коронавируса. Кроме того, качество выполняемой работы удаленно для многих бизнесменов под вопросом.

При этом коммерческий директор факультета управления университета «Синергия» Людмила Желтухина уверена, что на удаленной работе сотрудники более продуктивны, так как не тратят время на путь до офиса и не отвлекаются на перекусы с коллегами. В связи с этим эксперт полагает, что популярность удаленного формата будет расти.

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