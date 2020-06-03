Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня

Количество случаев коронавируса в России превысило 432 тысячи
В России к 3 июня выявлено 432 277 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Прирост числа больных за сутки составил 8 536 человек. За сутки в стране умерли 178 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии после COVID-19 погибли 5 215 человек.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8 972 человек, всего в России выздоровело 195 957 человек. В настоящее время COVID-19 болеют 231 105 человек, число активных случаев снижается второй день подряд.
Минздрав России в среду, 3 июня, обновил список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых. Согласно тексту документа в данный список препаратов включили фавипиравир. Ведомство подготовило уже седьмую версию временных методических рекомендаций по диагностике и лечению пациентов с коронавирсом. В них также уточнены симптомы, особенности протекания болезни у пожилых людей и показания для госпитализации.
Что мы знаем о первом российском препарате от коронавируса
Авифавир — торговое наименование российского препарата, который разработали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар». Однако действующее вещество препарата было изобретено не в России. Его международное непатентованное наименование — фавипиравир (favipiravir).
Какие симптомы сохранятся у переболевших коронавирусом пациентов
Перенесенный коронавирус может оставить после себя необратимые последствия. По данным специалистов, восстановить обоняние смогли только четверть пациентов — почувствовать вкус пищи и запахи они смогли только спустя две недели после полного выздоровления. Как объяснили врачи, помимо потери обоняния после COVID-19 некоторым людям еще долго придется лечить пневмосклероз, фиброз легких и нарушения работы сосудов головного мозга.
Ученые установили связь группы крови человека с заболеваемостью COVID-19
Коллектив медиков и молекулярных биологов под руководством профессора Кильского университета (Германия) Андре Франке провел самый масштабный на данный момент геномный анализ носителей коронавируса. Выяснилось, что на вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации в генах. Чаще всего эти мутации встречаются у людей со второй группой крови.
Автор шведской стратегии борьбы с коронавирусом признал ее неверной
Главный эпидемиолог Швеции впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом, предполагающая отказ от самоизоляции, привела к слишком большому количеству смертей. Андерс Тегнелл заявил, что Швеция могла бы лучше справиться со сдерживанием инфекции.
Названы симптомы коронавируса у животных
Симптомами коронавируса у кошек и норок являются повышенная температура, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз, у собак заболевание проходило бессимптомно. При этом в настоящий момент нет необходимости для проведения массовых исследований животных на COVID-19, отметили в пресс-службе со ссылкой на ученых научных институтов Россельхознадзора.
Российские ученые обнаружили у землероек-бурозубок в Томской области редкую форму хантавируса Altai. Он может вызывать тяжелую лихорадку, которая поражает почки. Хантавирусы — это семейство вирусов, которые поражают в основном мышей, крыс и полевок, но в редких случаях может заразить и человека.
Экономисты предсказали рост доллара до 90 рублей к концу года
Российская валюта может упасть до уровня около 90 рублей за доллар к концу 2020 года, следует из базового сценария экспертов ЦМАКП. По этому сценарию пандемия продолжится до третьего квартала. Пессимистичный сценарий, в котором коронавирус «задерживается» до начала 2022 года, предполагает курс выше 100 рублей за доллар.
Дмитрий Колчин: «Непременно поезжу в общественном транспорте»
Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикуют рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.
Чемпион Высшей лиги КВН, капитан команды «СОК», ведущий программы «Дом культуры и смеха» на телеканале «Россия» Дмитрий Колчин за время самоизоляции соскучился по простым вещам, которые из-за ограничений оказались недоступны. Чем займется ведущий после окончания самоизоляции — смотрите в нашем ролике.
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