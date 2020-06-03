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21:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня

Что мы знаем о первом российском препарате от коронавируса, какие симптомы сохранятся у переболевших COVID-19 пациентов и почему носители второй группы крови чаще заражаются SARS-CoV-2.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:05 MSK, 03.06
Инфицировано432 277+8 536
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
21.053.06
Скончалось5 215+178
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
21.053.06
Выздоровело195 957+8 972
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
21.053.06
Инфицировано6 444 298+118 995
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
21.053.06
Скончалось382 435+4 975
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
21.053.06
Выздоровело2 764 304+36 625
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
21.053.06
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Источник: РИА

Количество случаев коронавируса в России превысило 432 тысячи

В России к 3 июня выявлено 432 277 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Прирост числа больных за сутки составил 8 536 человек. За сутки в стране умерли 178 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии после COVID-19 погибли 5 215 человек.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8 972 человек, всего в России выздоровело 195 957 человек. В настоящее время COVID-19 болеют 231 105 человек, число активных случаев снижается второй день подряд.

Минздрав России в среду, 3 июня, обновил список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых. Согласно тексту документа в данный список препаратов включили фавипиравир. Ведомство подготовило уже седьмую версию временных методических рекомендаций по диагностике и лечению пациентов с коронавирсом. В них также уточнены симптомы, особенности протекания болезни у пожилых людей и показания для госпитализации.

Что мы знаем о первом российском препарате от коронавируса

Авифавир — торговое наименование российского препарата, который разработали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар». Однако действующее вещество препарата было изобретено не в России. Его международное непатентованное наименование — фавипиравир (favipiravir).

Источник: AP 2020

Какие симптомы сохранятся у переболевших коронавирусом пациентов

Перенесенный коронавирус может оставить после себя необратимые последствия. По данным специалистов, восстановить обоняние смогли только четверть пациентов — почувствовать вкус пищи и запахи они смогли только спустя две недели после полного выздоровления. Как объяснили врачи, помимо потери обоняния после COVID-19 некоторым людям еще долго придется лечить пневмосклероз, фиброз легких и нарушения работы сосудов головного мозга.

Ученые установили связь группы крови человека с заболеваемостью COVID-19

Коллектив медиков и молекулярных биологов под руководством профессора Кильского университета (Германия) Андре Франке провел самый масштабный на данный момент геномный анализ носителей коронавируса. Выяснилось, что на вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации в генах. Чаще всего эти мутации встречаются у людей со второй группой крови.

Автор шведской стратегии борьбы с коронавирусом признал ее неверной

Главный эпидемиолог Швеции впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом, предполагающая отказ от самоизоляции, привела к слишком большому количеству смертей. Андерс Тегнелл заявил, что Швеция могла бы лучше справиться со сдерживанием инфекции.

Источник: AP 2020

Названы симптомы коронавируса у животных

Симптомами коронавируса у кошек и норок являются повышенная температура, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз, у собак заболевание проходило бессимптомно. При этом в настоящий момент нет необходимости для проведения массовых исследований животных на COVID-19, отметили в пресс-службе со ссылкой на ученых научных институтов Россельхознадзора.

Российские ученые обнаружили у землероек-бурозубок в Томской области редкую форму хантавируса Altai. Он может вызывать тяжелую лихорадку, которая поражает почки. Хантавирусы — это семейство вирусов, которые поражают в основном мышей, крыс и полевок, но в редких случаях может заразить и человека.

Экономисты предсказали рост доллара до 90 рублей к концу года

Российская валюта может упасть до уровня около 90 рублей за доллар к концу 2020 года, следует из базового сценария экспертов ЦМАКП. По этому сценарию пандемия продолжится до третьего квартала. Пессимистичный сценарий, в котором коронавирус «задерживается» до начала 2022 года, предполагает курс выше 100 рублей за доллар.

Источник: AP 2020

Дмитрий Колчин: «Непременно поезжу в общественном транспорте»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикуют рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Чемпион Высшей лиги КВН, капитан команды «СОК», ведущий программы «Дом культуры и смеха» на телеканале «Россия» Дмитрий Колчин за время самоизоляции соскучился по простым вещам, которые из-за ограничений оказались недоступны. Чем займется ведущий после окончания самоизоляции — смотрите в нашем ролике.

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