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09:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Шаману удостоверяют переоценку личности

За отправленного на принудительное лечение Александра Габышева вступились в Госсобрании Якутии и Госдуме.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов просит генпрокурора РФ Игоря Краснова вмешаться в дело Александра Габышева, называющего себя шаманом, готовым «изгнать Путина» с помощью обрядов. Господин Тумусов заявил «Ъ», что направил депутатский запрос с требованием проверки компетенции медиков, вынесших заключение о необходимости принудительной госпитализации шамана в связи с «переоценкой личности». Глава Якутска Сардана Авксентьева публично поддержала господина Габышева, назвав принуждение его к госпитализации «избирательной карательностью». На вменяемости шамана настаивают и в Госсобрании Якутии.

Адвокаты Александра Габышева намерены обжаловать решение о его принудительной госпитализации в Верховном суде РФ, рассказал «Ъ» адвокат «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. По его словам, господин Габышев находится в психоневрологическом диспансере с 12 мая. При этом суд только 2 июня вынес решение о принудительном лечении.

В заключении медиков говорится об идее шамана «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и антихристом» и о «переоценке своей личности» пациентом.
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«Очевидно, это политика, так как нет никаких свидетельств опасности человека, нет жалоб от людей на его нападения», — уверена адвокат Ольга Тимофева, также представляющая интересы господина Габышева.

51-летний безработный из Якутска Александр Габышев стал известен после того, как в марте 2019 года пешком отправился в Москву, чтобы «изгнать Путина». Он планировал добраться до столицы к 2021 году. По пути к шаману присоединялись сторонники. В сентябре группу задержали на границе Бурятии и Иркутской области.

Позднее было возбуждено уголовное дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) «в устной форме и в неустановленном месте». После этого Александр Габышев заявлял «Ъ», что собирается в очередной поход в Москву, чтобы «изгнать демона». Старт планировался на дни после празднования Ысыаха (праздник лета), отмечаемого в день солнцестояния 22 июня.

Экс-депутат якутского Госсобрания Сулустаана Мыраан, блогер Сергей Попов (Тихий) и общественник Виктория Постникова были вызваны в качестве свидетелей защиты на суд по делу господина Габышева во вторник, но полицейские задержали их за нарушение режима самоизоляции.
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«Сергею (Попову. — “Ъ”) применили удушающий прием, он потерял сознание, пришлось вызывать скорую», — рассказала госпожа Мыраан. В отношении Сергея Попова составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), Сулустааны Мыраан и Виктории Постниковой — по ст. 20.6 КоАП РФ (нарушение режима самоизоляции).

Несколькими часами ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в соцсетях, что действия в отношении шамана могут являться мерами «избирательной карательности», и отметила, что «приносила присягу охранять права и свободы человека и гражданина». Однако в среду она отказалась комментировать «Ъ» решение суда.

Вопросов к экспертизе, которая признала господина Габышева невменяемым, «больше, чем к самому шаману», заявил «Ъ» глава Госсобрания Якутии, первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев: «В республике поддерживают Александра Габышева, в том числе потому, что он задает правильные вопросы о состоянии дел в стране и в регионе. Конечно, это отчасти политическая история. Независимая экспертиза, на которой должна настаивать защита Габышева, покажет, что он вполне вменяем».

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») направил запрос генпрокурору с требованием проверить экспертов-медиков на профпригодность.

«У меня вызывают большие сомнения компетенции комиссии и соблюдение всех норм (во время судебного разбирательства и учета экспертного заключения.— “Ъ”), — пояснил “Ъ” господин Тумусов.— Жители Якутии возмущены этим громким делом».

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29 мая глава Республики Саха Айсен Николаев ответил на просьбу жителей освободить Александра Габышева из ПНД: «Не я его сажал, не мне его освобождать». В среду «Ъ» не удалось получить его комментарий. Пресс-секретарь Ирина Ефимова пояснила «Ъ», что глава республики «не отдавал распоряжений задерживать людей» 2 июня, и отметила, что господином Габышевым, «человеком с большими проблемами в психике и личной жизни», могут пытаться воспользоваться в политических целях представители оппозиции. «Глава региона уже не раз комментировал свое отношение к Александру Габышеву — оно ровное», — сказала госпожа Ефимова.

Собеседник «Ъ» в правительстве Якутии, попросивший не называть его имени, сообщил, что «команду изолировать шамана получили из Кремля», а сам шаман не представляет угрозы ни обществу, «ни муниципальной или федеральной власти». «Напротив, жители Якутии не уверены, что подобное не произойдет с ними, не чувствуют себя в безопасности и крайне возмущены действиями силовиков в отношении Габышева», — отметил он. Один из источников «Ъ» в администрации президента России сказал, что «не слышал о том, чтобы кто-то из коллег занимался этой темой».

Мария Старикова, Мария Литвинова; Тимур Галин, Якутск

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