Один, совсем один! Сколько одиночества нужно для счастья?

Быть одному плохо. Хуже некуда. Считается, что одиночество — мука для человека. Ведь мы существа социальные. Но, как показали недели самоизоляции, вынужденное длительное пребывание в компании других людей, пусть даже самых родных и любимых, также может привести к проблемам.
Наш эксперт — семейный психолог Марина Богомолова:
— Есть старый анекдот, когда человек после расставания со второй половиной грустно бродит по квартире, повторяя: «Один, совсем один…» Но, многократно произнося эти слова, вдруг осознает, что быть одному совсем не так плохо, а даже хорошо. Да нет, просто отлично! «Один, совсем один!» — в конце концов с восторгом кричит он. Этот анекдот, наверное, хорошо понятен любым членам организованных коллективов:
Сегодня меняются многие максимы, незыблемые веками. Одна из них касается того, что одиночество всегда равно страданию. Это не всегда так. И уж точно не для всех.
Например, многие пожилые люди (вдовцы или вдовы) не торопятся сегодня переезжать к своим взрослым детям, поскольку и в одиночестве чувствуют себя неплохо. Если в 1900 году в США лишь 10% таких людей жили сами по себе, то в 2000-м их было уже 62%. И дело тут не только в росте продолжительности жизни. Просто жить вместе — значит подстраиваться под чужие ожидания и требования, порой жертвуя своими интересами и желаниями. А вот «жизнь соло» многим представляется не такой уж плохой. Как говорила Тося из «Девчат»: хочу — ем халву, хочу — пряники.
Ну, а что касается трудности выживания одному, то в городских условиях это уже давно не так. Любую услугу можно получить легко, и многие — даже дистанционно. Так что чем дальше развивается цивилизация, тем ниже зависимость человека от социума. Поэтому сегодня одиночество — это далеко не всегда страдание и уныние. Тут, кстати, многое зависит от уровня развития человека. Если человек позитивен и любознателен, с собой ему не бывает скучно.
Быть в одиночестве — не значит быть одному
К тому же понятие одиночества сегодня стало довольно размытым. Благодаря развитию технологий мы получили массу возможностей для
К тому же можно ощущать себя потерянным и никому не нужным, даже имея большую семью и обширный круг общения (часто одиночество вдвоем, втроем ощущается даже острее, чем полное одиночество). И точно так же можно не быть одиноким, даже когда живешь один.
Потребность в уединении — базовая для каждого человека, независимо от возраста. Ведь неслучайно малыши так любят забираться в шалаши и палатки, не говоря о подростках, вешающих на дверях своей комнаты таблички с грозной надписью: «Не входить!» Многие взрослые тоже испытывают страшный дефицит времени наедине с собой. Особенно настойчиво отстаивают личное пространство интроверты.
Это самое пресловутое личное пространство определяется как зона в радиусе как минимум 15−20 см от тела человека. В современном мире эта зона постоянно подвергается непрошенному вторжению: в метро, автобусе, баре, магазине, офисе «open space».
Но, даже если никто к человеку не подходит слишком близко, его потребность в уединении все равно не удовлетворяется. Ведь негативным образом на нас влияет и обилие информационного загрязнения, от которого стонет наша психика и страдает самоидентификация. Но, оказывается, агрессивно мы воспринимаем не только назойливость чужих людей, но и постоянное присутствие в жизни даже самых дорогих и родных. Что и говорить, в условиях самоизоляции такой переизбыток общения и дефицит одиночества был у каждого из нас.
Отсутствие возможности побыть наедине с собой приводит к росту внутреннего напряжения, отчего человек может стать невротиком. А от этого плохо не только самому человеку, но и его домочадцам. Особенно велика потребность в уединении у тех, кто работает с людьми. Профессор Алан Уайт из Университета Лидса провел исследования, доказавшие, что периодическое уединение особенно важно мужчинам, поскольку они больше, чем женщины, подвержены сердечным заболеваниям.
Только имея возможность время от времени оставаться наедине с собой, можно достичь полного расслабления, что помогает стабилизировать сердечный ритм и нормализовать кровяное давление.
Также только в одиночестве можно понять свои истинные желания и стремления, принять взвешенные решения, совершить перезагрузку сознания и, наконец, оценить всю пользу и радость, что нам дает общение с дорогими нам людьми.
Чтобы вернуть себе себя, необходимо отвоевать свое личное пространство (лучше, конечно, добиться этого мирным путем). Только временное одиночество (его еще называют активным) помогает человеку получить психологическую разрядку, сравнимую со здоровым сном. Как тут не вспомнить еще один анекдот: многодетная мама запирается от детей на кухне, пьет чай, ест конфеты. Спустя время в дверь начинают барабанить малыши: «Мама, что ты там делаешь?» Она отвечает: «Уходите отсюда. Я делаю вам добрую маму».
Поэтому очень важно, чтобы каждый человек в семье уважал право другого на уединение. Пусть отец семейства периодически водит отпрысков гулять, в то время как мама побудет дома одна: посмотрит любимое кино, поболтает с подругой, поваляется на диване с книжкой, в общем, «сделает детям добрую маму», а мужу — любящую супругу. И пусть каждый в доме имеет свой уголок уединения, где его нельзя