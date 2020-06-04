Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 июняОткрытие Третьяковской галереи, начало Брусиловского прорыва, первое вручение Пулитцеровской премии и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
20Детский труд
12:49 (мск), источник: Аргументы и факты

Пришел COVID-19, распался СССР. Четыре истории о внезапных выходах из комы

Истории людей, которые очнулись после долгой комы и узнали, что мир вокруг стал совсем другим.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 528 544+123 673
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось386 392+5 628
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 819 661+71 831
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
Идёт загрузка

«Впал в кому» — эти слова звучат как приговор. Но иногда даже после долгой комы люди возвращаются к жизни. И с удивлением узнают, что распался СССР, у них родились внуки или в мире появился коронавирус.

В Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ в Москве рассказали о необычном «пробуждении». Пациент поступил на плановую операцию в марте, когда о коронавирусе и строгих ограничениях в стране ещё даже не говорили. Выйдя из комы через несколько месяцев, он был очень удивлен тем, как изменился мир.

Проснулся — карантин

«У пациента была опухоль головного мозга, которая угрожала его жизни, — рассказывает нейрохирург Андрей Реутов. — В марте ему была проведена операция. Опухоль удалось полностью удалить. Но через неделю пациент попал в нейрореанимацию: произошло нарушение мозгового кровообращения. Присоединилась пневмония. Поэтому мы приняли решение погрузить пациента в медикаментозную кому».

Пациента подключили к ИВЛ, кормили через зонд. Врачи боялись, что осложнения в виде пневмонии начались, возможно, от COVID-19, но анализы не подтвердили опасения.

Нейрохирург Андрей Реутов.
Новость
Многие люди не вырабатывают антитела к COVID-19. Помогут технологии и ламы

«Нам удалось его стабилизировать, но контакта не было. Дышал пациент всё так же через трубочку», — рассказывает Андрей Реутов.

Врач вспоминает, что проснулся пациент внезапно. Мужчина стал интересоваться у доктора, почему к нему не приходит супруга, и был буквально ошарашен тем, что за время его «сна» в мире поменялись правила. И теперь из-за коронавируса введён запрет на посещения, все обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

«Для меня такая ситуация (операция и последующее развитие событий — прим. ред.) не уникальна, а пациент был не готов к такому повороту, — говорит нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов. — По сути, человек всё проспал. А может, мы его сберегли таким образом?».

Сейчас пациент готовится к выписке. Если всё будет хорошо, в ближайшие дни он поедет домой.

Проснулся дедушкой 11 внуков

Железнодорожник Ян Гжебски из Польши впал в кому в 1988 году. У него была черепно-мозговая травма от удара вагона, сошедшего с рельсов. К тому же оказалось, что у мужчины опухоль головного мозга. Такая сочетанная травма и привела к тяжелым последствиям в виде комы. Мужчине на тот момент было 46 лет, и врачи не давали утешительных прогнозов. Говорили, что если пациент и выкарабкается, то останется в вегетативном состоянии и не протянет больше 3 лет.

Новость
Пациенты российской больницы снялись для глянцевого журнала про коронавирус

Однако судьба распорядилась по-иному. Ян впал в кому на 19 лет и проснулся, уже будучи дедушкой 11 внуков.

«Когда моя семья говорила со мной, я на самом деле слышал их, но не мог ответить. Я не мог послать им сигнал, чтобы сказать им, что я всё ещё жив», — рассказал в интервью польскому новостному каналу TVN 24 Ян Гжебски в 2007 году.

Через год, в 2008 году, Ян Гжебски скончался. Причиной смерти стало объемное образование в мозге.

«Когда я впал в кому, в магазинах был только чай да уксус, мясо было нормировано и везде были огромные бензиновые очереди. Теперь я вижу людей на улицах с сотовыми телефонами, а в магазинах так много товаров, что у меня кружится голова, — говорил Ян Гжебски в многочисленных интервью, которые с охотой раздавал журналистам. — Почему же теперь люди бесконечно жалуются? Мне не на что жаловаться».

Проснулся, а дочери 19 лет

Случаи, когда люди, побывав в коме, просыпались в совершенно других реалиях, нечасто, но случаются.

Новость
В США вышедший из комы подросток неожиданно бегло заговорил по-испански

Например, Терри Уоллис из США пробыл в коме 19 лет. Он попал в автокатастрофу в 1984 году, когда ему было 19 лет. Почти сутки он пролежал на месте аварии, пока его не обнаружили и не передали медикам.

Терри пробыл в вегетативном состоянии до 2001 года. Именно тогда медицинские работники заметили, что он пытается общаться с ними с помощью знаков. Но в полное сознание молодой человек не возвращался. Только в 2003 году Уоллис, которому на тот момент было уже почти 38 лет, снова заговорил. Всё время за ним ухаживала мать. И в один из дней медсестра спросила его, кто эта женщина, идущая к нему, он ответил: «Мама». Терри полагал, что ему всё еще 20 лет и на календаре всё так же 1984 год. Он понятия не имел, что в мире уже появились смартфоны, разрушена Берлинская стена, а президентом США стал Джордж Буш-младший.

Всего за три дня после того, как он вышел из комы, Терри заново научился ходить, а также познакомился со своей дочерью: она родилась всего за 6 недель до автокатастрофы.

Согласно данным, размещенным в открытых источниках, Терри Уоллис жив до сих пор. Ему 56 лет. Несмотря на то, что он восстановил способность контролировать некоторые части своего тела и говорить, он остаётся инвалидом из-за травм, полученных во время аварии.

Мальчик-привидение

12 лет провёл в псевдокоме Мартин Писториус. Это такое состояние, когда человек оказывается запертым в своём теле, всё слышит и понимает, но со стороны выглядит абсолютно безучастным к происходящему.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трагедия случилась, когда Мартину было 12 лет. На дворе стоял 1988 год. Семья Писториус жила в Южной Африке. Недомогание у Мартина началось внезапно. Сначала заболело горло, потом стали отказывать ноги. Ребёнок не смог вставать с кровати, а позже и вовсе перестал устанавливать зрительный контакт. В итоге он впал в кому.

Новость
«Если бы я знала, что случится дальше»

«Я оказался запертым в своём теле, — позже рассказывал журналистам Мартин. — Я был словно в могиле. Я хотел говорить, но не мог. Поэтому я просто кричал внутри себя, но меня никто не слышал. Жизнь была пыткой. Я понимал, что люди воспринимают меня как слабоумного, но я не мог даже выразить чувства, которые меня распирали».

Сам Писториус считает, что он начал приходить в себя в возрасте 16 лет (около 1992 года), но близкие всё равно не замечали его попыток к общению.

Их обнаружила медсестра в дневном стационаре, где лежал юноша. Она и отправила его в центр альтернативной коммуникации, где он научился контактировать с окружающим миром с помощью компьютерных программ.

Освоив общение, Мартин научился писать, читать и даже поступил в колледж.

Сейчас он может передвигаться на инвалидной коляске. В 2009 году он женился, а в 2018-м стал отцом. О своей жизни он написал книгу «Мальчик-привидение».

Во время загрузки произошла ошибка.

Причину болезни Мартина врачам так и не удалось установить. Но наиболее вероятным диагнозом специалисты назвали криптококковый менингит, который привёл к воспалению оболочек головного и спинного мозга.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин деньги забрал: что Киев рассказывает Крыму и Донбассу о «жизни дома»?
Сколько одиночества нужно для счастья и почему это обязательно
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 3 июня
Коронавирус COVID-19: главные события 2 июня
Мишустин назвал данные по коронавирусу в РФ поводом для «осторожного оптимизма»
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
В России выявили 8831 случаев заражения коронавирусом
Врач рассказала о сроках наступления второй волны COVID-19
Жена Малкина рассказала о зависти россиян к американцам
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
В организме задушенного Флойда обнаружили COVID-19 и наркотики
От хакерши до ведьмы: Анджелине Джоли исполнилось 45 лет (фото)
Собянин рассказал, как долго придется носить маски в Москве
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Hi-Tech
Зачем некоторые люди отключают отчет о прочтении в WhatsApp Как это сделать
Горячие темы на Авто
Русская мафия держит оборону в Америке! 220
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 155
Чисто поржать))) 154
реклама. 76
Кино
От хакерши до ведьмы: Анджелине Джоли — 45 Эталонная красавица и неутомимый общественный деятель, но в первую очередь — успешная и разносторонняя актриса, имеющая за плечами более 50 работ. Вспоминаем творческий путь Анджелины Джоли и отслеживаем эволюцию ее героинь
Новости партнеров
Перенесший коронавирус Песков изменился до неузнаваемости. Видео
Россиян предупредили о масштабной катастрофе хуже, чем COVID-19
В Сеть попало фото медсестры в купальнике без защитного костюма
Расскажу, как мы с женой припеваючи живем на 15 тыс. руб. в месяц
Дети
15-летняя девочка 1200 километров везла отца на велосипеде Иного способа попасть домой у них не было
Леди
В сети обсуждают снимок Подольской в мини-шортах Как выглядит звезда?
Новости партнеров
Как повысить иммунитет взрослому человеку: быстро и качественно
Судьба Донбасса решена: ЛНР и ДНР будут ликвидированы
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь