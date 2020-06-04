12:49 (мск), источник: Аргументы и факты
Пришел COVID-19, распался СССР. Четыре истории о внезапных выходах из комы
Истории людей, которые очнулись после долгой комы и узнали, что мир вокруг стал совсем другим.
«Впал в кому» — эти слова звучат как приговор. Но иногда даже после долгой комы люди возвращаются к жизни. И с удивлением узнают, что распался СССР, у них родились внуки или в мире появился коронавирус.
В Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ в Москве рассказали о необычном «пробуждении». Пациент поступил на плановую операцию в марте, когда о коронавирусе и строгих ограничениях в стране ещё даже не говорили. Выйдя из комы через несколько месяцев, он был очень удивлен тем, как изменился мир.
«У пациента была опухоль головного мозга, которая угрожала его жизни, — рассказывает нейрохирург Андрей Реутов. — В марте ему была проведена операция. Опухоль удалось полностью удалить. Но через неделю пациент попал в нейрореанимацию: произошло нарушение мозгового кровообращения. Присоединилась пневмония. Поэтому мы приняли решение погрузить пациента в медикаментозную кому».
Пациента подключили к ИВЛ, кормили через зонд. Врачи боялись, что осложнения в виде пневмонии начались, возможно, от COVID-19, но анализы не подтвердили опасения.
«Нам удалось его стабилизировать, но контакта не было. Дышал пациент всё так же через трубочку», — рассказывает Андрей Реутов.
Врач вспоминает, что проснулся пациент внезапно. Мужчина стал интересоваться у доктора, почему к нему не приходит супруга, и был буквально ошарашен тем, что за время его «сна» в мире поменялись правила. И теперь
«Для меня такая ситуация (операция и последующее развитие событий — прим. ред.) не уникальна, а пациент был не готов к такому повороту, — говорит нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов. — По сути, человек всё проспал. А может, мы его сберегли таким образом?».
Сейчас пациент готовится к выписке. Если всё будет хорошо, в ближайшие дни он поедет домой.
Железнодорожник Ян Гжебски из Польши впал в кому в 1988 году. У него была
Однако судьба распорядилась
«Когда моя семья говорила со мной, я на самом деле слышал их, но не мог ответить. Я не мог послать им сигнал, чтобы сказать им, что я всё ещё жив», — рассказал в интервью польскому новостному каналу TVN 24 Ян Гжебски в 2007 году.
Через год, в 2008 году, Ян Гжебски скончался. Причиной смерти стало объемное образование в мозге.
«Когда я впал в кому, в магазинах был только чай да уксус, мясо было нормировано и везде были огромные бензиновые очереди. Теперь я вижу людей на улицах с сотовыми телефонами, а в магазинах так много товаров, что у меня кружится голова, — говорил Ян Гжебски в многочисленных интервью, которые с охотой раздавал журналистам. — Почему же теперь люди бесконечно жалуются? Мне не на что жаловаться».
Случаи, когда люди, побывав в коме, просыпались в совершенно других реалиях, нечасто, но случаются.
Например, Терри Уоллис из США пробыл в коме 19 лет. Он попал в автокатастрофу в 1984 году, когда ему было 19 лет. Почти сутки он пролежал на месте аварии, пока его не обнаружили и не передали медикам.
Терри пробыл в вегетативном состоянии до 2001 года. Именно тогда медицинские работники заметили, что он пытается общаться с ними с помощью знаков. Но в полное сознание молодой человек не возвращался. Только в 2003 году Уоллис, которому на тот момент было уже почти 38 лет, снова заговорил. Всё время за ним ухаживала мать. И в один из дней медсестра спросила его, кто эта женщина, идущая к нему, он ответил: «Мама». Терри полагал, что ему всё еще 20 лет и на календаре всё так же 1984 год. Он понятия не имел, что в мире уже появились смартфоны, разрушена Берлинская стена, а президентом США стал Джордж
Всего за три дня после того, как он вышел из комы, Терри заново научился ходить, а также познакомился со своей дочерью: она родилась всего за 6 недель до автокатастрофы.
Согласно данным, размещенным в открытых источниках, Терри Уоллис жив до сих пор. Ему 56 лет. Несмотря на то, что он восстановил способность контролировать некоторые части своего тела и говорить, он остаётся инвалидом
12 лет провёл в псевдокоме Мартин Писториус. Это такое состояние, когда человек оказывается запертым в своём теле, всё слышит и понимает, но со стороны выглядит абсолютно безучастным к происходящему.
Трагедия случилась, когда Мартину было 12 лет. На дворе стоял 1988 год. Семья Писториус жила в Южной Африке. Недомогание у Мартина началось внезапно. Сначала заболело горло, потом стали отказывать ноги. Ребёнок не смог вставать с кровати, а позже и вовсе перестал устанавливать зрительный контакт. В итоге он впал в кому.
«Я оказался запертым в своём теле, — позже рассказывал журналистам Мартин. — Я был словно в могиле. Я хотел говорить, но не мог. Поэтому я просто кричал внутри себя, но меня никто не слышал. Жизнь была пыткой. Я понимал, что люди воспринимают меня как слабоумного, но я не мог даже выразить чувства, которые меня распирали».
Сам Писториус считает, что он начал приходить в себя в возрасте 16 лет (около 1992 года), но близкие всё равно не замечали его попыток к общению.
Их обнаружила медсестра в дневном стационаре, где лежал юноша. Она и отправила его в центр альтернативной коммуникации, где он научился контактировать с окружающим миром с помощью компьютерных программ.
Освоив общение, Мартин научился писать, читать и даже поступил в колледж.
Сейчас он может передвигаться на инвалидной коляске. В 2009 году он женился, а в 2018-м стал отцом. О своей жизни он написал книгу «Мальчик-привидение».
Причину болезни Мартина врачам так и не удалось установить. Но наиболее вероятным диагнозом специалисты назвали криптококковый менингит, который привёл к воспалению оболочек головного и спинного мозга.