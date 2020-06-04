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03:14 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка корабля со станцией, рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

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«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации «Энергия», — рассказал Лукашевич.

Он отметил, что благодаря этому Crew Dragon может стыковаться к российскому сегменту.

В 2019 году на сайте Роскосмоса сообщалось, что «Энергия» по заказу американской компании Boeing разработала и изготовила три летных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции стыковочного адаптера IDA.

Сделанные в «Энергии» летные образцы американская корпорация Boeing дооснастила рядом элементов: кольцом, теплозащитой, кожухами, мишенью и транзитными электроразъемами.

Первый адаптер IDA был утерян в результате аварийного запуска грузового корабля Dragon в июне 2015 года. Второй адаптер был доставлен на МКС кораблем Dragon в июле 2016 года (к нему впервые в марте 2019 года причалил Dragon-2). Третий адаптер, произведенный для замены потерянного первого IDA, доставлен на Dragon в июле 2019 года.

В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.

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Скоро США перестанут зависеть от России в космосе.

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