Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС

«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации «Энергия», — рассказал Лукашевич.
Он отметил, что благодаря этому Crew Dragon может стыковаться к российскому сегменту.
В 2019 году на сайте Роскосмоса сообщалось, что «Энергия» по заказу американской компании Boeing разработала и изготовила три летных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции стыковочного адаптера IDA.
Сделанные в «Энергии» летные образцы американская корпорация Boeing дооснастила рядом элементов: кольцом, теплозащитой, кожухами, мишенью и транзитными электроразъемами.
Первый адаптер IDA был утерян в результате аварийного запуска грузового корабля Dragon в июне 2015 года. Второй адаптер был доставлен на МКС кораблем Dragon в июле 2016 года (к нему впервые в марте 2019 года причалил Dragon-2). Третий адаптер, произведенный для замены потерянного первого IDA, доставлен на Dragon в июле 2019 года.
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.