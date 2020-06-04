10:11 (мск), источник: Life.ru
МЧС впервые проведёт общероссийскую проверку систем оповещения
Мероприятие запланировано на октябрь текущего года.
МЧС России впервые проведёт комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен по всей стране. Об этом сообщает
Проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года.
По словам представителя ведомства, данное решение было принято 2 июня в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Отмечается, что, согласно действующему законодательству, операторы связи и СМИ обязаны при необходимости передавать сигналы оповещения и замещать свой эфир экстренной информацией.
По состоянию на сегодняшний день это было реализовано во всех субъектах России. Предполагается, что к 2030 году не менее 90% россиян должны гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.