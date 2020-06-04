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05:31 (мск), источник: Известия

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. Эта вставка расположена как раз на том месте генома, которое предположительно определяет возможность проникновения вируса внутрь клетки человека. По словам авторов статьи, она абсолютно уникальна, ее нет больше ни в одном из коронавирусов.

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Источник: Известия

Генетик, профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин Крутовский в разговоре с «Известиями» выдвинул четыре гипотезы возникновения в SARS-CoV-2 части человеческого белка.

«Конечно, это может быть случайной мутацией-вставкой, но вероятность такого события ничтожно мала. Второй вариант: промежуточный хозяин коронавируса имеет вставку, идентичную человеческой, к которой адаптировался в процессе естественного отбора и мутирования. Но пока такой хозяин не найден. Третий: вирус уже давно существовал в популяции людей, либо его пассировали (выращивали в лабораторных условиях) на клетках человека. И четвертый: ее искусственно вставили», — считает эксперт.

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По мнению специалиста по коронавирусам, заведующего лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5−100») и лаборатории вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаила Щелканова, эта мутация является естественной для подобных патогенов. Этот фрагмент генома был получен коронавирусом случайно, в результате мутаций, но именно он дал ему возможность так широко распространиться в популяции людей, что даже вызвать пандемию.

Впрочем, то, что предсказано биоинформатиками, еще нужно доказать в так называемых мокрых экспериментах, убеждена завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова. По ее мнению, очень многое из того, что было основано на вычислениях, в лабораторных условиях не работало или работало абсолютно по-другому.

Ранее «Известия» уже писали о возможностях современной науки получить полностью идентичный SARS-CoV-2 искусственный вирус.

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