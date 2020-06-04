В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Генетик, профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин Крутовский в разговоре с «Известиями» выдвинул четыре гипотезы возникновения в SARS-CoV-2 части человеческого белка.
«Конечно, это может быть случайной мутацией-вставкой, но вероятность такого события ничтожно мала. Второй вариант: промежуточный хозяин коронавируса имеет вставку, идентичную человеческой, к которой адаптировался в процессе естественного отбора и мутирования. Но пока такой хозяин не найден. Третий: вирус уже давно существовал в популяции людей, либо его пассировали (выращивали в лабораторных условиях) на клетках человека. И четвертый: ее искусственно вставили», — считает эксперт.
По мнению специалиста по коронавирусам, заведующего лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5−100») и лаборатории вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаила Щелканова, эта мутация является естественной для подобных патогенов. Этот фрагмент генома был получен коронавирусом случайно, в результате мутаций, но именно он дал ему возможность так широко распространиться в популяции людей, что даже вызвать пандемию.
Впрочем, то, что предсказано биоинформатиками, еще нужно доказать в так называемых мокрых экспериментах, убеждена завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова. По ее мнению, очень многое из того, что было основано на вычислениях, в лабораторных условиях не работало или работало абсолютно по-другому.
Ранее «Известия» уже писали о возможностях современной науки получить полностью идентичный SARS-CoV-2 искусственный вирус.