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06:00 (мск), источник: Известия

Парад Победы на Красной площади 24 июня пройдет по образцу 1945 года

Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 24 июня пройдет по образцу 1945 года. Начнется мероприятие с исполнения «Юбилейного встречного марша» — именно он звучал на Красной площади 24 июня 1945 года. А вечером в тот же день горожан ждет салют, аналогичный тому, который москвичи увидели ровно 75 лет назад.

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Костяк участников шествия составят военнослужащие с иммунитетом к новому коронавирусу. В параде примут участие 225 единиц военной техники, 14 тыс. солдат и офицеров, а также расчеты из 19 стран мира. А в небе над Москвой 24 июня появятся 55 самолетов и 20 вертолетов — своеобразной репетицией этой части торжества стал воздушный парад, прошедший в России 9 мая.

Минобороны начало активную подготовку к проведению парада Победы. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, сначала по Красной площади промаршируют пешие расчеты, затем — бронетехника и авиация.

Завершат торжественное шествие военнослужащие и курсанты, которые продемонстрируют приемы перестроения с оружием. Авиационная часть парада повторит сценарий 9 мая.

Ранее главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков рассказал, что парад в 2020 году будет содержать прямые отсылки к Параду победителей, который состоялся 75 лет назад.

Коллекции
75 лет Победе в Великой Отечественной войне

По словам источников «Известий», помимо исторической техники, в шествии могут быть задействованы военнослужащие в исторической форме одежды и с оружием, а также группы с боевыми знаменами прославленных полков, дивизий, армий и фронтов. Также не исключено, что в музыкальный репертуар будут включены марши и музыка времен Великой Отечественной войны. Также по мотивам марша 1945 года в конце шествия планируется исполнить торжественное дефиле.

Среди образцов техники, наряду с современными образцами, зрители увидят на Красной площади машины времен Великой Отечественной войны — в частности, легендарные танк Т-34/85 и самоходные установки Су-100.

Торжественные церемонии пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и армий. В них примут участие 64 тыс. человек, 1,85 тыс. единиц техники и 511 самолетов и вертолетов.

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