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10:02 (мск), источник: Life.ru

Российские театралы поставили спектакль в игре The Sims 4

За основу были взяты отрывки из пьесы «Небо» драматурга Максима Курочкина.

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Режиссёр Эмилия Кивелевич и Мастерская Брусникина запустили серию виртуальных театральных постановок под названием «Тоска по спектаклю». Они решили это сделать при помощи известной компьютерной игры The Sims 4.

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— Это серия видеоспектаклей, которые рождаются из ностальгии по нормальной жизни, когда можно было репетировать пьесы, показывать их живым зрителям, сидящим бок о бок, — рассказывают авторы проекта.

В первой серии за основу были взяты отрывки из пьесы «Небо» драматурга Максима Курочкина. Как отмечают представители Мастерской Брусникина, именно по этому и другим произведениям данного автора был поставлен культовый спектакль «Выключатель».

Режиссёр постановки создавала персонажей вместе с художницей Леной Микулинской, а затем «симов» озвучивали актёры Марина Васильева, Алиса Кретова, Алексей Любимов и Гладстон Махиб.

Постановку уже могут посмотреть все желающие, она опубликована на канале Мастерской Брусникина.

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