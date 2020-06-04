Российские театралы поставили спектакль в игре The Sims 4

Режиссёр Эмилия Кивелевич и Мастерская Брусникина запустили серию виртуальных театральных постановок под названием «Тоска по спектаклю». Они решили это сделать при помощи известной компьютерной игры The Sims 4.
— Это серия видеоспектаклей, которые рождаются из ностальгии по нормальной жизни, когда можно было репетировать пьесы, показывать их живым зрителям, сидящим бок о бок, — рассказывают авторы проекта.
В первой серии за основу были взяты отрывки из пьесы «Небо» драматурга Максима Курочкина. Как отмечают представители Мастерской Брусникина, именно по этому и другим произведениям данного автора был поставлен культовый спектакль «Выключатель».
Режиссёр постановки создавала персонажей вместе с художницей Леной Микулинской, а затем «симов» озвучивали актёры Марина Васильева, Алиса Кретова, Алексей Любимов и Гладстон Махиб.
Постановку уже могут посмотреть все желающие, она опубликована на канале Мастерской Брусникина.