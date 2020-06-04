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04:15 (мск), источник: РИА Новости

Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сроки прихода второй волны коронавируса в России будут зависеть от того, каким будет лето, при этом в любом случае интенсивность второй волны будет меньше, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:33 MSK, 04.06
Инфицировано432 277+8 536
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
21.053.06
Скончалось5 215+178
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
21.053.06
Выздоровело195 957+8 972
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
21.053.06
Инфицировано6 399 230+22 408
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
21.053.06
Скончалось384 463+4 283
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
21.053.06
Выздоровело2 789 573+61 210
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
21.053.06
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Источник: РИА Новости

Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.

«Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям», — пояснила Трифонова.

При этом врач отметила, что исходя из того, что какая-то часть россиян уже переболела COVID-19, интенсивность второй волны все же будет меньше.
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности нового всплеска заражений коронавирусом, отметил, что она просчитывается специалистами. При этом Песков подчеркнул, что российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы, задел в борьбе с коронавирусом уже создан.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли.

В России коронавирус выявили у 432 277 человек, из них 195 957 уже выздоровели.

Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным экспертов, пройден. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.

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